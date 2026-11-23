À 26 ans, Mariane a acheté un château abandonné de plus de 1 500 m² avec sept membres de sa famille, dont sa grand-mère, pour le restaurer.

Mariane Herzock, qui avait 26 ans lors de l’achat, a fait des études d’histoire et a été guide conférencière dans plusieurs châteaux. Comme elle, sa famille est passionnée d’histoire et de patrimoine. C’est pour cette raison, avec sa grand-mère âgée de 81 ans et six autres membres de sa famille, que Mariane a acheté un château.

En effet, la famille avait comme rêve d’acheter un château pour le restaurer, tout comme cet homme qui a acheté un château médiéval en ruine. La demeure devait être située à quatre heures de Paris au maximum, où vit la famille de Mariane.

“Avec ma grand-mère et ma mère, nous partagions le même rêve : devenir, un jour, propriétaire d’un château. Nous avons eu la chance de le réaliser il y a deux ans, lorsque nous avons acquis le château de Saint-Pois, dans la Manche”, a expliqué Mariane au Figaro Immobilier.

La famille achète un château

Après de nombreuses visites dans différents châteaux des Pays-de-la-Loire, la famille a été conquise par ce château. Construit aux XVIIe et XVIIIe siècles, il aurait été occupé pendant la Seconde Guerre mondiale et pillé pendant la Révolution française avant d’appartenir à un diplomate belge, décédé en 2014.

Crédit photo : Château de Saint-Pois / Facebook

Le château est resté à l’abandon pendant dix ans à cause d’un héritage bloqué. La famille l’a visité le 1er juillet 2023 et a fait une offre d’achat qui a tout de suite été acceptée par le propriétaire. Ce projet est similaire à celui de cet homme qui a repris le château de sa famille vieux de plus de 400 ans.

Une surface de 1 500 m2

Pour cette acquisition, Mariane et sa famille ont créé une SCI familiale, composée de huit associés détenant tous le même nombre de parts. Au total, la famille a acheté le château pour 870 000 euros. D’une superficie habitable de plus de 1 500 m² et en forme de fer à cheval, la demeure est composée de 25 à 30 pièces, dont 18 chambres.

Le château est situé sur un terrain de huit hectares avec des dépendances dont un pigeonnier, des bâtiments agricoles, une écurie, une bâtisse de gardien et une chapelle, le tout en bon état.

“La particularité de ce château, c’est qu’il est sain. Il a été épargné par le temps. Il a besoin d’un gros rafraîchissement, mais pas de travaux titanesques. Les professionnels du bâti ancien que nous avons contactés ont tous été surpris du bon état dans lequel il se trouvait”, a expliqué Mariane.

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Une chambre d’hôtes dans le château

Depuis que la famille a acheté le château, de nombreux travaux ont été effectués. Les passionnés de patrimoine ont tout fait eux-mêmes, dont la restauration des murs et le cirage des parquets, et seul l’assainissement a été confié à un professionnel.

Crédit photo : Château de Saint-Pois / Facebook

Actuellement, quelques travaux sont toujours en cours. Une première chambre d’hôtes a ouvert tandis que d’autres vont être créées par la suite. Mariane et sa grand-mère gèrent l’organisation du château et accueillent des événements culturels comme des concerts, des mariages et des visites guidées. Récemment, 700 visiteurs ont foulé le château lors des Journées européennes du patrimoine.

Une seconde vie pour ce château longtemps laissé à l’abandon.