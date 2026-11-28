Aux États-Unis, une femme de 27 ans a transformé un abri de jardin en petit logement de 27 m2. Elle a vécu à l’intérieur pendant qu’elle louait des chambres de sa maison principale à des étudiants.

Precious Price est une jeune femme de 26 ans originaire d’Altanta. En 2020, pendant la pandémie de Covid-19, elle a décidé d’installer une petite maison dans son jardin. Pour cela, elle a aménagé un ancien abri de jardin en logement de 27,5 m2.

La maisonnette était raccordée aux réseaux de la maison principale et parfaitement indépendante. C'est également le cas du logement indépendant de cette femme qui s'est installée dans le jardin de son fils.

Elle loue son petit logement

La construction de la maison a coûté environ 35 000 dollars, soit 32 000 euros, et a été achevée en mars 2021. Pour rembourser les coûts de construction, Precious a décidé de la louer pour des courtes durées. Elle facturait entre 80 et 120 euros la nuit et accueillait des clients de tous horizons comme des ouvriers du bâtiment, des couples et des voyageurs solitaires.



Crédit photo : Precious Price / CNBC

En 2022, Precious a décidé de louer son logement à moyen et long terme. Elle a proposé sa maisonnette à des étudiants de troisième cycles et à des infirmières itinéraires pour environ 1 300 dollars par mois, soit 1 000 euros.

Elle quitte sa maison principale et loue ses chambres

En 2023, la jeune femme a quitté sa maison principale pour vivre dans son abri de jardin après une rupture difficile. C'est également ce qu'a fait cette femme de 65 ans en emménageant dans un studio de 37 m2 au fond d'un jardin. Pendant qu'elle occupait sa maisonnette, Precious a loué les chambres de sa grande maison à des étudiants pour 2 725 dollars par mois, soit 2 500 euros.

Crédit photo : Precious Price / CNBC

Par la suite, la soeur de Precious a déménagé à Atlanta avec son fiancé. Alors qu’il attendait son premier enfant, le couple a été invité à vivre dans l’abri de jardin de Precious. Sa famille a séjourné gratuitement dans la maisonnette pendant quelques mois avant de payer 1 000 euros mensuellement.

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Un abri pour sa famille

Precious ne regrette pas d’avoir bâti ce logement supplémentaire sur son terrain. Sa soeur et son fiancé vivent toujours sur place et désormais, Precious se sent moins seule.

Si au début, la construction de la petite maison était destinée à accueillir des visiteurs, elle permet désormais à Precious d’être plus proche que jamais de sa famille.