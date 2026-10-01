À 50 ans, elle construit sa tiny house : des fenêtres anciennes, une mezzanine et une baignoire japonaise d'occasion

Après des années de location, une femme seule a bâti sa tiny house presque entièrement à la main, avec des fenêtres anciennes et une baignoire japonaise chinée.

Pendant des années, Mel a payé un loyer en se sentant de plus en plus exclue du marché immobilier par les prix. Seule et dans la cinquantaine, elle a fini par prendre le problème à l'envers : puisque devenir propriétaire d'une maison classique lui semblait hors de portée, elle allait en construire une. Elle a dessiné elle-même les plans de sa tiny house, puis l'a bâtie presque entièrement à la main, au fil d'un chantier qui a duré plusieurs années.

Le résultat a été dévoilé fin août 2026 par la chaîne YouTube spécialisée Living Big in a Tiny House. On y découvre un intérieur fait de fenêtres anciennes, de rangements récupérés, de vieilles cartes et, dans la salle de bains, d'une baignoire japonaise ancienne que Mel a réussi à dénicher d'occasion.

Des années de chantier et tout à apprendre

Mel n'a pas acheté de modèle clé en main. Elle a conçu elle-même sa petite maison, puis s'est lancée dans la construction avec, selon les producteurs de l'épisode, beaucoup de détermination, de patience et l'envie d'apprendre. Il a fallu apprendre, justement, et sans relâche : le chantier s'est étiré sur des années, a connu son lot de difficultés et l'a obligée à acquérir de nouvelles compétences à chaque étape.

La description de la vidéo insiste sur ce rythme : une maison bâtie lentement, en prenant le temps de réfléchir à chaque choix, et presque entièrement à la main. Pour Mel, il ne s'agissait pas seulement de vivre plus petit. Pas à pas, elle construisait la sécurité de logement qu'elle cherchait depuis longtemps.

Une baignoire japonaise d'occasion et des fenêtres chinées

C'est là que sa tiny house se distingue de beaucoup d'autres. Plutôt que de tout acheter neuf, Mel a intégré à la construction des fenêtres vintage, des matériaux de récupération, des meubles de rangement remis en état, de vieilles cartes et une multitude d'objets de seconde main. Pour l'équipe de Living Big in a Tiny House, cet assemblage donne à la maison une chaleur et une personnalité qu'un chantier entièrement neuf n'aurait jamais pu offrir.

La cuisine elle-même est composée de pièces collectionnées et détournées de leur usage d'origine. À l'étage, la mezzanine où elle dort a presque des airs de cabane douillette perchée dans les arbres, selon les producteurs. Et la salle de bains abrite la trouvaille la plus inattendue : une baignoire japonaise ancienne, achetée d'occasion, que la chaîne n'hésite pas à qualifier d'extraordinaire.

Dans cette maison, rien ne semble avoir été choisi uniquement pour faire joli, résume l'épisode.

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Une réponse à la peur de vieillir sans logement sûr

Derrière le charme du lieu, il y a une inquiétude que l'épisode ne cache pas : celle de vieillir sans toit garanti. Dans le message qui accompagne la vidéo, les créateurs de la chaîne relient le parcours de Mel à la situation australienne, où les femmes seules de plus de 55 ans figurent selon eux parmi les groupes qui progressent le plus vite parmi les personnes confrontées à la précarité du logement et au sans-abrisme.

Les chiffres officiels australiens montrent en tout cas une demande d'aide en hausse chez les plus âgés. Selon l'Australian Institute of Health and Welfare (AIHW), les services spécialisés dans l'aide aux sans-abri ont accompagné environ 31 700 personnes de 55 ans et plus en 2024-2025, hommes et femmes confondus, contre 29 500 un an plus tôt. Leur part parmi l'ensemble des personnes aidées est passée de 6,1 % en 2011-2012 à 11 %. Environ 12 200 d'entre elles étaient déjà sans logement lors de leur premier contact, et 18 100 risquaient de le devenir.

D'autres femmes ont misé sur la tiny house pour se loger autrement, comme Macy Miller, qui a construit seule sa tiny house après avoir perdu sa maison, ou Robyn Yerian, qui a créé au Texas un village de tiny houses réservé aux femmes seules.

Bryce et Rasa, le duo à l'origine de la chaîne, résument ainsi le chemin parcouru par Mel (traduction) :

Cette maison est un cadeau incroyable qu'elle s'est offert à elle-même.

Ce que ce chantier lui a laissé

Aujourd'hui, sa tiny house lui apporte de l'intimité, de la liberté et un véritable sentiment de refuge, selon l'épisode. Mais les années de travaux lui ont aussi laissé des compétences qu'elle n'avait pas au départ et qui, d'après les créateurs de la chaîne, lui ont ouvert de nouveaux horizons.

Le chantier lui a surtout donné assez confiance pour envisager, à l'avenir, des projets encore plus ambitieux que sa propre maison.

Source : Living Big in a Tiny House & AIHW