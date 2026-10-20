Elle quitte son travail d'infirmière après 25 ans pour retaper des meubles dans son garage : elle gagne aujourd'hui plus de 5 000 euros par mois

Après 25 ans de carrière, une infirmière a tout plaqué pour restaurer des meubles. Une activité qui lui rapporte plus de 5 000 euros par mois.

Ces dernières années, certaines personnes ont décidé de se reconvertir, à l’image de cette Britannique de 30 ans qui a quitté le droit pour promener des chiens. Cami Lane, une habitante de l’Utah, aux États-Unis, a elle aussi fait le choix de changer de vie.

Cette infirmière de 48 ans n’a pas hésité à démissionner après 25 ans de carrière pour se lancer dans un domaine complètement différent : la rénovation et la revente de meubles d’occasion.

Aujourd’hui, elle gagne plus de 5 000 euros par mois et travaille moins. Dans une interview accordée à People, elle revient sur cette aventure.

Elle démissionne de son poste d’infirmière après 25 ans

Cami Lane a quitté son poste d’infirmière six mois après s’être lancée dans la rénovation de meubles. À l’époque, elle se sentait épuisée par son rythme de travail et a choisi de se consacrer à temps plein à cette activité qu’elle aimait.

La quadragénaire a opté pour ce changement il y a environ deux ans et demi, après avoir passé cinq ans à réaliser des projets de bricolage et de rénovation dans sa maison, dont elle publiait les photos sur les réseaux sociaux.

Un jour, sa fille lui a demandé de rénover une commode pour la chambre de son bébé, ce qui a poussé Cami Lane à se renseigner en ligne sur la restauration de meubles.

Au fil de ses recherches, elle a découvert d’autres personnes qui retapaient des meubles et en avaient fait leur activité principale. Elle a alors eu un déclic et décidé de suivre leur exemple.

Elle a d’abord vendu des tables de chevet tout en travaillant comme infirmière. Lorsque ses revenus issus de la rénovation ont commencé à dépasser son salaire, elle a décidé de se lancer pour de bon.

Elle gagne plus de 5 000 euros par mois grâce à la rénovation de meubles

Comme le précise People, l’objectif principal de Cami Lane était de réaliser 6 000 dollars (environ 5 100 euros) de bénéfice mensuel en travaillant environ 20 heures par semaine et en rénovant quatre ou cinq meubles.

Depuis qu’elle a démissionné, elle affirme gagner en moyenne 6 500 dollars (5 550 euros) par mois. Son mois le plus rentable lui a rapporté près de 8 400 dollars (environ 7 180 euros), en août 2025.

Plus récemment, l’Américaine a présenté à ses abonnés ses revenus d’août 2026. On découvre ainsi que la vente de cinq meubles lui a permis de récolter 5 250 dollars (environ 4 485 euros).

Après avoir dépensé 925 dollars (environ 790 euros) pour acheter les meubles et 719 dollars (environ 615 euros) supplémentaires en matériel, elle a déclaré avoir réalisé un bénéfice de 3 606 dollars (environ 3 080 euros).

À noter que ces chiffres excluent l’essence et les impôts. L’ex-infirmière utilise son garage comme atelier et vend principalement ses créations sur Facebook Marketplace. Elle affirme par ailleurs n’avoir jamais terminé un mois sans réaliser de bénéfice.

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Une activité qui lui permet de profiter de sa famille

Passionnée par son métier, Cami Lane assure que celui-ci rime avec minutie. Dans un premier temps, elle se met en quête d’un meuble de bonne qualité ayant besoin d’une nouvelle finition.

Une fois cette étape terminée, elle le nettoie en profondeur, le ponce, applique une sous-couche et le peint. Elle effectue les réparations nécessaires, remplace les poignées, puis photographie le meuble et publie une annonce pour le vendre.

L’une de ses ventes les plus importantes concerne un vaisselier, acheté 100 dollars (85 euros) et revendu 1 500 dollars (1 280 euros).

Crédit Photo : Cami Lane

Grâce à ses revenus, elle a pu subvenir aux besoins de sa famille lorsque son époux a subi une baisse de salaire. Depuis, tout est revenu à la normale.

Aujourd’hui, les gains supplémentaires de Cami Lane aident le couple à constituer une épargne, tandis que son emploi du temps flexible lui permet de passer davantage de temps avec ses enfants et ses petits-enfants.