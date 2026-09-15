Après 27 ans comme infirmière, elle gagne 4,5 millions d'euros au loto et démissionne... puis revient offrir un piano aux patients atteints de démence

Au Royaume-Uni, une infirmière a remporté 4,5 millions d’euros à la loterie. Bien qu’elle ait démissionné, elle a décidé de donner de son temps pour aider son ancien service.

Le 31 mai 2025, Jon Waring se réveille vers 4 heures du matin, jette un œil à son téléphone… et découvre qu’il vient de décrocher le jackpot du Lotto britannique : 3 966 543 livres, soit environ 4,5 millions d’euros. Pour ce couple de Paignton, dans le Devon (sud-ouest de l’Angleterre), la vie bascule du jour au lendemain.

Un jackpot de près de 4 millions de livres… et deux démissions

Jon, 57 ans, était opérateur radio pour la police du Devon et des Cornouailles depuis 16 ans. Lucy, 48 ans, exerçait comme infirmière depuis 27 ans, dont les dernières années à l’hôpital de Torbay. Grâce à ce gain inespéré, tous deux ont décidé de quitter leur emploi pour ralentir le rythme et profiter de la vie avec leur fille de 15 ans.

Le couple ne s’est d’ailleurs pas privé de réaliser quelques rêves : un spa, un Audi Q7 flambant neuf et un trike Harley-Davidson pour Jon, grand passionné de la marque. Mais Lucy n’a jamais vraiment tourné la page de son ancien métier, un peu comme cet homme qui a gagné plus de 30 millions d’euros mais a continué à travailler pour “garder les pieds sur terre”.

Après 27 ans de carrière, l’ancienne infirmière retourne auprès des patients atteints de démence

Plus d’un an après leur victoire, Jon et Lucy ont participé à une journée de bénévolat à l’hôpital de Torbay, près de Torquay, aux côtés de sept autres gagnants de la loterie originaires du sud-ouest de l’Angleterre. Pour Lucy, ce retour avait une saveur toute particulière : c’est à Cheetham Hill, l’unité qui accueille les patients atteints de démence, qu’elle a passé la fin de sa carrière.

Avec son mari, elle a contribué à rendre le service plus chaleureux et mieux adapté aux patients, pour qu’ils puissent s’y sentir un peu comme chez eux. Le couple a notamment participé à la création de nouvelles œuvres d’art, qui seront exposées dans l’unité.

Crédit photo : The National Lottery

“L’unité de soins pour les personnes atteintes de démence aura toujours une place particulière dans mon cœur”, a confié Lucy à la BBC.

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Un piano offert au service, un cadeau qui leur ressemble

Les Waring ont également fait don d’un piano, que les patients comme le personnel pourront utiliser au quotidien. Un cadeau loin d’être anodin : toute la famille est passionnée de musique, et le couple prévoyait même d’aménager une salle dédiée dans sa nouvelle maison pour y exposer sa collection de guitares.

“Ils méritent tout” : un geste venu du cœur

Pour l’ancienne infirmière, les patients et les soignants de cette unité “méritent tout”. Un geste qui rappelle celui de cet homme qui a fait la plus belle des surprises à ses collègues après être devenu millionnaire. Jon, lui aussi, mesure toute la portée de ce retour :

“Retourner à l’hôpital représente énormément pour nous deux. Lucy s’est tellement investie auprès de cet hôpital et de ces patients au fil des ans. Pouvoir revenir et laisser une trace indélébile, une œuvre d’art qui apportera réconfort et familiarité aux personnes atteintes de démence, c’est tout simplement merveilleux. Nous espérons que cela apportera beaucoup de sourires”, a-t-il déclaré.

L’implication du couple a été saluée par le directeur des soins infirmiers du groupe hospitalier, ravi de pouvoir désormais travailler dans un “espace chaleureux et accueillant”.