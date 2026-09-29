Au lycée, elle participe à la construction d'une maison de 111 m² : après son diplôme, elle y emménage

Une fois son diplôme de lycée en poche, une élève de 18 ans a emménagé dans une maison qu’elle a aidé à construire lorsqu’elle était encore à l’école.

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La maison construite par Victoria Turner et ses camarades de classe en 2021

À seulement 18 ans, Victoria Turner est devenue propriétaire d’une maison qu’elle a contribué à construire lorsqu’elle était au lycée.

Comme le rapportent plusieurs médias, dont KOAA News5, elle y vit désormais avec sa sœur. Zoom sur cette histoire insolite.

À 18 ans, elle se lance dans la construction d’une maison au lycée

Victoria Turner, aujourd’hui âgée d’une vingtaine d’années, a pu s’installer dans cette propriété grâce à un programme de formation aux métiers de la construction. Une initiative qui permet aux élèves de se lancer dans une carrière après l’obtention de leur diplôme.

En 2021, alors que l’adolescente étudiait au Liberty High School, à Colorado Springs, dans le Colorado, près de 100 élèves ont commencé à construire une maison dans le cadre de leur formation.

De son côté, Victoria avait pour principale mission de poser des plaques de plâtre. Une grande partie des matériaux nécessaires à la construction de la propriété a été donnée par des entreprises locales spécialisées.

Crédit Photo : Academy District 20

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce projet lui tenait à cœur. Et pour cause : elle était l’une des seules filles du programme. Résultat : Victoria souhaitait ouvrir la voie à d’autres jeunes femmes afin qu’elles puissent rejoindre le secteur.

« Je trouve ça vraiment génial de pouvoir aider d’autres femmes qui ont peut-être peur ou qui ne se sentent pas à leur place dans des métiers dominés par des hommes, et de les encourager à faire évoluer le monde du travail », a-t-elle déclaré.

Un chantier retardé à cause du Covid-19

Le hic ? Le chantier a pris du retard en raison de la pandémie de Covid-19 et d’un changement de professeur.

La construction de la maison s’est finalement achevée à l’automne 2023, après environ deux ans et demi de travaux.

Victoria, quant à elle, a décroché son diplôme quelques mois plus tôt, en mai 2023, à 18 ans. Peu après, elle a trouvé un emploi dans le secteur de la couverture grâce aux compétences acquises au lycée. Elle exerce le métier de couvreuse à Colorado Springs.

La maison construite par Victoria Turner et ses camarades de classe en 2021Crédit Photo : Academy District 20

Interrogée par nos confrères, elle a tenu à remercier le programme qui lui a permis d’en arriver là.

« Beaucoup de mes collègues m’ont dit que j’étais la seule femme qu’ils avaient vue travailler dans le secteur de la couverture, et certains travaillent dans ce domaine depuis plus de 30 ans », a-t-elle expliqué.

Au cours de cette période, Victoria était loin de se douter que son projet scolaire collectif allait prendre une tournure inattendue.

La suite après cette vidéo

Elle achète la maison avec l’aide de sa maman

Une fois la maison de type modulaire terminée, Victoria et sa mère ont pris une grande décision : l’acheter. La bâtisse a été transportée puis installée sur le terrain des parents de la jeune fille, dans le nord de Colorado Springs, à côté de leur propre propriété.

Sur place, des raccordements à l’électricité et à la plomberie ont été réalisée, tandis qu’une passerelle couverte était prévue pour relier les deux maisons.

Victoria Turner et sa familleCrédit Photo : Academy District 20

Victoria a reçu les clés en décembre 2023. Depuis lors, elle y vit avec sa sœur. Une chose est sûre : impossible pour elles de se marcher sur les pieds. Leur maison mesure environ 111 m² et comprend trois chambres et deux salles de bain.

Selon Victoria, sa mère, qui est enseignante, voulait acquérir ce bien pour soutenir le programme de construction du lycée. Les fonds issus de la vente ont ainsi été réinjectés dans le projet afin de permettre aux élèves de se lancer dans un nouveau chantier.

« Ça comptait beaucoup que la maison revienne à une ancienne élève, quelqu’un qui a vraiment appris grâce au programme et qui travaille maintenant elle aussi dans le secteur », a indiqué Jaime Hernandez, enseignant du programme de construction.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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