Un couple démolit une maison Tudor historique d'une valeur de 1,3 million € pour la remplacer par une construction « hideuse »

Un couple fortuné vivant à Kansas City, aux États-Unis, a suscité l'indignation en projetant de démolir sa demeure historique de style néo-Tudor pour la remplacer par une maison plus moderne.

Christopher et Andrea Ketcherside ont acheté cette superbe maison vieille de 96 ans située dans le quartier de Sunset Hill à Kansas City, dans le Missouri, en 2013, sans avoir l'intention de la modifier. Sa valeur a été évaluée à près d'1,3 million de dollars.

Cependant, au fil des ans, ils ont dû faire face à des inondations constantes et à d'autres problèmes, comme ils l’ont confié au Kansas City Star. En janvier dernier, le couple a soumis des plans visant à démolir l'ensemble de la maison, qui ont été approuvés par les autorités municipales malgré son importance historique.

Les images montrent la maison telle qu'elle est actuellement, avec ses toits en ardoise à pignon, sa cheminée et ses colombages. Le rendu proposé par le couple ne conserve que peu de l'architecture d'origine, ne faisant que référence au style architectural qui était populaire aux États-Unis à la fin du XIXe siècle.

Crédit photo : Kansas City Star

Selon un rapport daté du 20 février, le Bureau de la préservation historique a recommandé de reporter la démolition de 45 jours, soulignant la qualité de la maison existante.

Selon ce rapport, la maison répondait également à l'un des quatre critères permettant de l'inscrire au Registre national des lieux historiques (NRHP).

Une réunion devait avoir lieu pour présenter les détails du rapport et permettre aux habitants de s'exprimer sur la question, mais elle a été annulée et la démolition a été autorisée après que les autorités aient laissé passer une date limite importante. En vertu des lois locales adoptées il y a deux ans, le Bureau de la préservation historique doit évaluer tout projet de démolition de bâtiments de plus de 50 ans.

Crédit photo : Kansas City Star

Les autorités évaluent si les bâtiments répondent aux critères pour être inscrits au registre des lieux historiques de la ville ou au NRHP. Si elles sont jugées éligibles, leurs conclusions doivent être présentées lors d'une audience publique dans les 45 jours suivant le dépôt de la demande de démolition.

Cela est censé permettre aux associations de quartier, aux groupes de préservation du patrimoine et aux habitants de déposer des demandes afin de faire valoir leur point de vue, ce qui peut retarder la démolition.

Une démolition approuvée sans les habitants du quartier

Selon le Kansas City Star, la réunion visant à entendre les recommandations sur la valeur historique du bâtiment a été annulée en raison d'un « manque de quorum », et le délai a expiré cette semaine.

La commission n'ayant pas pu se réunir dans les 45 jours suivant le dépôt de la demande, celle-ci a été automatiquement approuvée. Les services de quartier de la ville ont déclaré dans un communiqué :

« La commission n'ayant pas pu se réunir avant l'expiration du délai de 45 jours, la démolition peut avoir lieu sans examen préalable de la commission. »

Crédit photo : Kansas City Star

Sur les réseaux sociaux, les habitants ont réagi avec colère après avoir appris la nouvelle de la démolition.

« C'est tellement triste de voir ces belles demeures majestueuses être démolies pour faire place à des styles plus modernes dont personne ne se souciera dans 96 ans, alors que nous continuons aujourd'hui encore à apprécier la magnifique architecture de ces maisons de style Tudor. » « La maison qui la remplace est affreuse. Elle ne ressemble en rien à l'originale. Elle ressemble davantage à un restaurant médiéval kitsch des années 1980, conçu par un architecte qui se tenait à un pâté de maisons de la maison actuelle et qui a dessiné les plans avec des lunettes recouvertes de vaseline. Soit ça, soit Temu vend désormais des plans de maisons. J'ai vu des maisons en pire état que celle-ci être sauvées de la démolition. C'est dégoûtant. » « Ça pourrait vraiment gâcher votre journée, tous les jours, si vous habitez à côté ou en face et que vous devez regarder cette nouvelle construction hideuse dans laquelle vous ne vous attendiez pas à emménager. »

Crédit photo : Kansas City Star

Les propriétaires ont reconnu la consternation, mais ont maintenu leur décision comme le déclare Andrea :

« Nous avons acheté cette maison pour son esthétique. Nous adorons l'endroit où nous vivons. Nous aimons l'aspect de ce quartier. Je comprends tout à fait que cela puisse déranger. Notre intention était, je suppose, de restaurer, de reconstruire. Nous reprenons le design intérieur et l'appliquons à la nouvelle maison, avec les mêmes arcades gothiques et les mêmes poutres magnifiques, qui seront en fait récupérées de la maison actuelle et réutilisées. »

Les promoteurs immobiliers de leur nouvelle maison espèrent la démolir dans les deux mois, la construction devant durer plus d'un an. Quant aux habitants, ils n’auront que leurs yeux pour pleurer la démolition d’un monument architectural qu’ils appréciaient regarder.