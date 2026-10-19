Pas besoin d'un grand espace pour bien vivre : cette mini-maison de 65 m² se déplace sur une remorque, voici son prix

Si vous aimez les tiny houses, voici une nouvelle offre qui pourrait vous plaire : il s’agit d’une maisonnette de 65 m2 qui est très bien agencée et offre tout le confort d’une vraie maison.

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La tiny house

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, nous n’avons pas besoin de vivre dans un grand espace pour avoir tout ce dont nous avons besoin. En effet, les tiny houses peuvent nous offrir tout le confort nécessaire au quotidien.

De plus en plus populaires, ces petites maisons sont idéales pour les personnes qui aiment vivre dans des petits espaces, comme ce couple qui a quitté sa maison de 120 m2 pour vivre dans une tiny house de 25 m2.

Une tiny house de 65 m2

Accessibles financièrement, les tiny houses offrent tout le confort dont nous avons besoin. C’est le cas de L’Acadia, un modèle de maison proposé par l’agence Sweet-Haus Tiny Cabin Company.

L'intérieur de la tiny house
Crédit photo : Sweet-Haus Tiny Cabin Compagny

Cette maison de plain-pied a une superficie de 65 m2 et est extrêmement bien agencée puisqu’elle est composée d’un salon, d’une salle à manger, d’une cuisine, de deux chambres et de deux salles de bain. Ses grandes fenêtres laissent entrer la lumière naturelle, la maison est très bien isolée et l’on retrouve un système de climatisation dans toutes les pièces pour plus de confort.

Une maison bien équipée

La cuisine de la tiny house est très bien équipée puisqu’elle contient un réfrigérateur avec congélateur, une cuisinière, un lave-vaisselle et des meubles construits dans du bois massif. L'intérieur de la tiny houseCrédit photo : Sweet-Haus Tiny Cabin Compagny

Les deux chambres peuvent accueillir un lit queen ou king size avec des tiroirs de rangement intégrés pour gagner de la place. Chaque chambre possède une salle de bain complète avec une douche séparée ou une baignoire-douche combinée selon vos préférences.

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Une maison pour 168 000 euros

Les tiny houses sont également parfaites pour les personnes qui aiment voyager car elles peuvent être mobiles. C’est le cas de L’Acadia qui est posée sur une remorque et peut être emportée n’importe où.

La chambre de la tiny houseCrédit photo : Sweet-Haus Tiny Cabin Compagny

En plus d’avoir un bel espace intérieur, vous n’aurez pas besoin de vous ruiner pour investir dans cette tiny house. Tout comme cette femme qui a acheté une petite maison pour 137 000 euros, cette tiny house est vendue au prix de 189 000 dollars, soit environ 168 000 euros.

Une bonne affaire à ne pas manquer !

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Tiny house

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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