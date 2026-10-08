Ils quittent leur maison de 120 m² pour une tiny house de 25 m² : derrière la porte de la salle de bain, un sauna à quelques centimètres de la douche

Molly et Ken ont quitté une maison de 120 m² pour une tiny house de 25 m² à Austin. Leur condition : que leur sauna tienne dans la salle de bain.

Molly et Ken ont quitté une maison d'environ 120 m² pour une tiny house sur roues de 25 m², installée à Austin, au Texas. Dans la salle de bain, à quelques centimètres de la douche, ils ont réussi à caser un sauna. C'était l'une de leurs conditions pour sauter le pas.

Le couple a fait visiter son logement à Bryce Langston, de la chaîne YouTube Living Big In A Tiny House, dans une vidéo publiée en 2019. Molly et Ken avaient emménagé le 19 décembre 2018 et y vivaient alors depuis une dizaine de mois, avec leurs deux chiens, Mel et Tucker.

Une pièce dans laquelle ils n'entraient jamais

Avant la tiny house, le couple a vécu plusieurs années dans un appartement d'environ 74 m² (800 pieds carrés), puis dans une maison d'environ 120 m² (1 300 pieds carrés). C'est là que l'idée a fait son chemin.

« On s'est retrouvés à acheter tous ces meubles pour remplir les pièces. Il y avait une pièce dans laquelle on n'entrait jamais, et on s'est dit : je crois qu'on pourrait vivre dans plus petit. »

(Molly et Ken, dans la vidéo de Living Big In A Tiny House, propos traduits de l'anglais)

Leur objectif était double : dépenser moins, et devenir propriétaires de quelque chose plutôt que de payer un loyer. À plus long terme, ils voulaient voyager à plein temps. Le couple expliquait ne pas se reconnaître dans l'idée de « vivre pour travailler », ni dans celle d'un crédit immobilier sur vingt ans.

Ils ont installé leur maison dans un parc pour camping-cars d'Austin, où de nombreuses autres tiny houses sont stationnées. La présence de voisins partageant le même mode de vie a compté dans leur choix, tout comme la proximité de leur travail. Dans la même ville, Tisa, une infirmière, vit elle aussi à l'année dans une tiny house, au sein d'une communauté de petites maisons.

Un sauna à quelques centimètres de la douche

La surprise se trouve derrière la porte de la salle de bain. En l'ouvrant, Bryce Langston tombe sur une cabine de sauna et ne cache pas son étonnement : il ne s'attendait pas à en voir une dans une tiny house.

« C'était l'une de nos conditions pour passer à la tiny house : que notre sauna rentre. »

(Molly et Ken, dans la vidéo de Living Big In A Tiny House, propos traduits de l'anglais)

L'ajustement s'est joué à peu de chose : selon eux, il ne reste que cinq ou six centimètres entre la cabine et la douche. Ils disaient s'en servir quelques fois par semaine. Interrogée en 2020 par Business Insider, Molly a précisé qu'il s'agissait d'un sauna infrarouge, acheté avant même que le couple ne décide de vivre en tiny house. La maison a donc été pensée autour de deux espaces : le salon et la salle de bain.

Le reste de la pièce n'a pas été sacrifié pour autant. On y trouve une douche de taille standard avec un pommeau effet pluie, un lavabo avec rangements et des toilettes à chasse d'eau classiques, et non des toilettes sèches.

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17 fenêtres, un four et un lave-linge dans 25 m²

La maison mesure 267 pieds carrés, soit un peu moins de 25 m². À l'extérieur, elle associe du cèdre teinté et du métal noir. À l'intérieur, les murs sont habillés de lambris teinté en blanc. Pour faire entrer un maximum de lumière, le couple a fait poser 17 fenêtres et trois fenêtres de toit. Dans la pièce de vie, le plafond monte à environ 3,50 mètres.

Le canapé d'angle a été fabriqué sur mesure, avec un tissu choisi pour résister aux pattes boueuses des chiens. Chaque assise se soulève pour dégager un coffre de rangement, et les poufs, eux aussi creux, servent de table. Au-dessus, une petite mezzanine accueille les vêtements d'hiver et un vidéoprojecteur. L'écran, d'environ 70 pouces, se déroule sur toute la largeur de la maison pour les soirées jeux.

La cuisine comprend un four et un réfrigérateur de taille standard, une plaque à trois feux alimentée au propane et un évier de ferme. La maison compte aussi un lave-linge et un sèche-linge superposés. Les trois premières marches de l'escalier cachent des rangements, les cinq suivantes des penderies. Elles mènent à la chambre en mezzanine, ventilée par deux fenêtres qui se font face et éclairée par une fenêtre de toit.

Environ 71 000 euros, moins qu'un loyer à Austin

Les premiers devis approchaient les 100 000 dollars (près de 90 000 euros), un montant que le couple jugeait déraisonnable. Il a fini par trouver un constructeur capable de respecter son budget : Mint Tiny House Company, une entreprise canadienne, selon Business Insider. La facture s'est établie autour de 80 000 dollars, soit environ 71 000 euros au cours actuel.

Pour la payer, Molly et Ken ont contracté un prêt. Ils louaient aussi leur emplacement dans le parc. Malgré ces deux dépenses, ils assuraient débourser moins que pour un loyer à Austin. En 2020, Molly évaluait l'économie à environ 8 500 dollars par an, soit près de 7 600 euros. Elle reconnaissait qu'elle aurait été plus élevée si le couple avait construit la maison lui-même ou disposé d'un terrain gratuit.

On retrouve ce calcul chez Shannon et Leo, partis de Brooklyn pour une tiny house en Caroline du Nord, où le loyer de leur emplacement est plus de deux fois inférieur à celui de leur ancien appartement.

Dix mois après leur installation, Molly et Ken disaient ne plus s'imaginer revenir à un logement classique. Leurs chiens se sont adaptés sans difficulté : ils ont pris l'habitude de se poster en haut de l'escalier pour observer le parc par la fenêtre.

Source : Living Big In A Tiny House