38 m², 8 couchages et 61 000 euros : cette mini-maison peut loger toute une famille nombreuse

Si vous cherchez une nouvelle maison dans laquelle emménager avec votre famille sans vous ruiner, découvrez cette mini-maison de 38 m2 qui peut loger jusqu'à 8 personnes.

On pense souvent que les petites maisons sont réservées aux couples ou aux personnes seules. Pourtant, certaines habitations sont aménagées à la perfection et peuvent réunir une grande famille.

C’est le cas de cette maison de 37 m2 capable d’accueillir quatre personnes, ou encore de cette tiny house qui permet de loger une famille entière pour moins de 50 000 euros. En effet, l’avantage des mini-maisons est leur prix, puisqu’elles sont très peu onéreuses par rapport aux maisons traditionnelles.

Une maison de 38 m2 bien aménagée

Si vous voulez héberger une grande famille dans un petit espace, c’est possible. C’est ce que propose le constructeur Lancaster Cabins avec son modèle nommé l’Adirondack. Il s’agit d’une petite maison de 38 m2 qui est parfaitement aménagée.

Crédit photo : Lancaster Cabins

Cette maison mesure 11,3 mètres de long sur 4,6 mètres de large. Mais ne vous fiez pas à sa taille, car elle peut accueillir jusqu’à huit personnes. Dans l’espace commun, on retrouve une cuisine ouverte, un séjour et des lits superposés. La cuisine est équipée d’une plaque de cuisson à quatre feux, d’un four, d’une hotte, d’un micro-ondes et d’un réfrigérateur. Des placards hauts et bas sont présents pour le rangement ainsi qu’une table en bois massif avec banc et tabourets.

Crédit photo : Lancaster Cabins

Jusqu’à 8 couchages dans la maison

Un futon est installé dans le salon pour offrir un couchage supplémentaire. Au total, quatre personnes peuvent dormir dans le séjour, sans compter les chambres privées. En haut de la mezzanine, deux matelas simples ou un lit queen-size peuvent être installés. On trouve également une chambre principale avec commode, télévision murale et salle de bain attenante. Au total, huit personnes peuvent donc dormir dans cette maison.

Crédit photo : Lancaster Cabins

Une option propose également d’ajouter une véranda à la maison pour avoir encore plus d’espace et de lumière. Cette véranda couverte mesure 3x4,5 mètres et peut devenir une pièce à vivre à part entière. Vous pouvez y installer un salon de jardin, un coin repas extérieur et même un barbecue.

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Un petit chalet chaleureux

Avec son bois brut et sa décoration rustique, cette petite maison chaleureuse a tout d’un mini-chalet. Elle offre une belle luminosité grâce aux nombreuses fenêtres, est bien ventilée et climatisée.

Crédit photo : Lancaster Cabins

L’habitation est proposée au prix de 68 900 dollars, soit 61 543 euros. L’option idéale pour loger une famille nombreuse sans se ruiner. Alors si vous êtes intéressé et souhaitez vivre autrement, n'hésitez pas à vous renseigner.