Cette tiny house peut loger une famille et va vous faire rêver pour moins de 50 000 euros

Ce constructeur de tiny houses dévoile un modèle familial conçu pour préserver l’intimité et le confort de chacun.

De plus en plus de personnes adoptent la tiny house. Il faut dire que ces petites maisons sur roues ont tout pour séduire.

Malgré leurs dimensions compactes, elles offrent un confort surprenant. Les tiny houses sont également considérées comme des habitats écologiques, car elles sont conçues pour consommer peu d’énergie. Autre avantage de taille : leur prix, souvent bien plus accessible que celui d’une maison classique.

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Le hic ? Le principal problème reste toutefois le manque d’espace pour une famille. Pour y remédier, le constructeur suédois Vagabond Haven a imaginé un modèle spécialement pensé pour la vie familiale, rapporte le site spécialisé New Atlas.

Crédit Photo : Vagabond Haven

Un intérieur spacieux

Grâce à ses dimensions plus généreuses que la moyenne et à son agencement astucieux favorisant l’intimité, la tiny house River se prête parfaitement à une vie de famille à plein temps.

La River repose sur une remorque à double essieu. Toutefois, ses roues sont uniquement prévues pour de petits déplacements sur site et la maison doit donc être transportée par camion.

Crédit Photo : Vagabond Haven

Cette tiny house mesure 8,5 m de long pour 3 m de large, des dimensions supérieures à celles des modèles classiques. De quoi offrir un intérieur nettement plus spacieux.

La maison est recouverte de bois composite, un matériau à la fois robuste, durable et moins sensible aux déformations que le bois massif.

De son côté, l’intérieur est habillé de panneaux en épicéa ou en contreplaqué, avec un sol stratifié.

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Une tiny house à moins de 50 000 euros

Concernant l’aménagement, le salon occupe le centre de la maison et comprend un grand canapé, une table basse ainsi qu’une télévision fixée au mur.

À proximité, la cuisine est équipée d’un évier, de plaques à induction, d’un réfrigérateur, d’un lave-linge/sèche-linge et même d’un lave-vaisselle. Enfin, la table à manger peut accueillir jusqu’à quatre personnes.

Crédit Photo : Vagabond Haven

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De l’autre côté du salon, la salle de bain dispose d’une douche (avec rideau ou paroi vitrée en option), d’un lavabo, de rangements et d’un choix entre plusieurs types de toilettes : classiques à chasse d’eau, sèches ou à incinération.

Les chambres sont situées au-dessus de la cuisine et de la salle de bains. Elles sont accessibles par un escalier intégrant des rangements.

Crédit Photo : Vagabond Haven

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Chacune dispose d’assez d’espace pour accueillir un lit double ainsi que quelques espaces de rangement. L’une des chambres bénéficie même d’une plateforme abaissée permettant de se tenir debout plus facilement pour s’habiller. L’autre peut être entièrement fermée grâce à une porte, offrant ainsi davantage d’intimité.

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Cette tiny house est proposée à partir d’environ 49 500 euros.