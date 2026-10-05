Elle quitte New York pour Hawaï et construit avec son compagnon une maison pour son frère autiste au fond du jardin : 15 000 euros et des matériaux de récup

Tiffany Chou et son compagnon ont bâti une maison pour son frère autiste, avec un réservoir d'eau près du lit. Le frère et la sœur ont aussi lancé une boutique.

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Tiffany Chou et son frère Chris à Hawaï, en 2022 (SWNS)

En 2019, Tiffany Chou, créatrice d'accessoires, a quitté New York pour retourner vivre à Maui, à Hawaï. Elle avait appris que son frère Chris, autiste, n'était pas heureux dans la résidence où il vivait. Trois ans plus tard, en août 2022, il emménageait dans sa propre maison, bâtie au fond de leur jardin pour environ 15 000 euros.

Quinze ans sans avoir vécu sous le même toit

Tous les deux ont été adoptés, et ils n'avaient plus partagé le même toit depuis quinze ans. Tiffany, 36 ans à l'époque, redoutait un peu la cohabitation avec Chris, 33 ans : elle explique que son comportement peut être difficile à gérer au quotidien. Trouver la bonne organisation a pris du temps. Elle le résume ainsi à l'agence britannique SWNS (propos traduits de l'anglais) :

Il peut être un peu bruyant et envahissant, alors nous avons décidé qu'un espace indépendant, à quelques secondes de chez nous, serait idéal.

La solution tenait donc en une maison à part, mais à portée de voix.

Une petite structure démolie, une maison reconstruite de zéro

Dans le jardin du couple se trouvait déjà une petite structure. Erin Reid, le compagnon de Tiffany, artiste de 38 ans, l'a démolie pour tout reconstruire à partir de rien. D'après la présentation de l'équipe de Depo Market, il a passé plus de dix ans à New York, où il a notamment réalisé des vitrines de Noël pour de grandes enseignes de la Cinquième Avenue.

La maison a été construite avec des matériaux de récupération et meublée avec des meubles d'occasion, afin de limiter les coûts. Chris a choisi lui-même les couleurs et a participé au début du chantier, qui a duré trois mois. Le budget : environ 13 000 livres sterling selon SWNS, 15 000 dollars selon la version américaine de la dépêche publiée par Good News Network. Dans les deux cas, cela représente environ 15 000 euros.

Chris a emménagé en août 2022, et son histoire a fait le tour des médias en octobre de la même année. Loger un proche au fond du jardin séduit aussi ailleurs, comme ce couple texan qui a construit une tiny house pour la mère de Yeli ou cette Américaine qui a transformé un abri de jardin en tiny house, aujourd'hui occupée par sa sœur.

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Un réservoir d'eau à côté du lit et une plaque à induction

L'aménagement répond à des habitudes précises. Chris se lève souvent la nuit pour boire et aller aux toilettes : la salle de bain et un réservoir d'eau ont donc été placés juste à côté de sa chambre. Dans la cuisine, une plaque à induction permet d'être certain qu'elle ne reste pas allumée par erreur. Tiffany prépare ses repas à l'avance, en portions quotidiennes, qu'il range dans son propre réfrigérateur.

Elle parle d'un changement radical pour toute la famille. Le couple a retrouvé son espace, ce qui comptait d'autant plus qu'il a accueilli sa fille Luna en septembre 2022. Chris, lui, adore son rôle d'oncle et se montre très doué avec la petite. Quant à son autonomie, Tiffany donne un exemple concret :

Il fait sa vaisselle sans qu'on le lui demande. Ça l'a vraiment aidé à gagner en indépendance.

Depo Market, une boutique née d'un petit stand de bijoux

Tiffany a aussi créé Depo Market, une entreprise qui offre des emplois créatifs et sociaux à des adultes en situation de handicap. Tout est parti d'un besoin très concret : trouver un travail à Chris, alors que les débouchés sont rares pour des adultes comme lui. Elle l'a aidé à vendre ses bijoux faits main sur un marché local. Après deux ans de succès pour ce petit stand, elle a voulu l'agrandir pour aider davantage de personnes.

Chris fabrique des bijoux en origami et aime inventer de nouveaux modèles. À ses côtés, d'autres employés s'occupent notamment des bijoux en perles, de l'emballage des commandes et de la relation avec les clients. En septembre 2023, la marque a ouvert une boutique au 11 North Market Street, à Wailuku, sur l'île de Maui. Chris y est présenté comme cofondateur et créateur. Tiffany expliquait alors que beaucoup de ses employés étaient restés sans emploi presque toute leur vie et attendaient cette ouverture. En avril 2025, un reportage réalisé par des lycéens de Baldwin High School pour l'émission HIKI NŌ de PBS Hawaiʻi a présenté la boutique.

Le nom de l'entreprise a lui aussi une histoire. Depo vient d'un marché de Phnom Penh, au Cambodge, où Chris a été retrouvé bébé. Il a été adopté à 8 mois et s'appelle Christian Depo Chou.

Source : Maui Now & PBS Hawaiʻi

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Manon Moreau

Au sujet de l'auteur :

Journaliste polyvalente, Manon couvre aussi bien l'actualité chaude que les sujets de société, la culture et la vie pratique. Elle privilégie les angles concrets, les sources croisées et les explications accessibles, quel que soit le thème traité.

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