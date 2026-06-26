Une femme et son mari ont construit une tiny house de 37 mètres carrés pour sa mère dans leur jardin pour 28 000 euros

Au Texas, Yeli et Benjamin ont décidé de construire une tiny house cosy sur leur terrain afin d’y loger la mère de Yeli.

Lorsque Yeli Heidecker et son mari Benjamin, tous deux âgés de 32 ans, ont décidé de réduire leur surface habitable pour emménager dans un « barndominium », ils se sont mis à la recherche du terrain idéal. Pour rappel, un barndominium est un bâtiment conçu pour ressembler à une grange, mais abritant un espace de vie traditionnel à l’intérieur.

Début 2024, le couple a acheté un terrain de 0,8 hectare dans le centre-ouest du Texas pour 39 600 euros et a commencé la construction du barndominium. À peu près à la même époque, ils ont convaincu la mère de Yeli, Liliana Villanueva, de venir s’installer sur la propriété et de vivre dans un camping-car.

Crédit photo :Yeli Heidecker

Yeli explique que sa mère avait alors quelques problèmes de santé. Et comme elle est mère au foyer et créatrice de contenu, Yeli estimait qu’il lui serait facile d’être présente pour aider sa mère. De plus, l’idée d’avoir la grand-mère de ses enfants à proximité lui semblait formidable.

Mais peu après que le couple ait emménagé dans le « barndominium » fin 2025, ils ont commencé à envisager un logement plus permanent pour Liliana, sous forme de tiny house.

« Nous avions peur qu’elle trébuche, tombe et se blesse ou quelque chose comme ça. Nous avons eu la brillante idée de construire un petit « barndo » comme le nôtre, mais en le faisant nous-mêmes »

Opter pour le « fait maison »

Avant de se lancer dans le « fait maison », les Heidecker ont demandé des devis pour un petit « barndominium » d’environ 37 mètres carrés. Les devis variaient entre 55 000 et 82 000 euros. Ils ont donc décidé que la meilleure option était de le construire eux-mêmes et de s’en tenir à un budget de 26 400 euros.

Crédit photo :Yeli Heidecker

De plus, Yeli et Benjamin ont décidé de faire une surprise à Liliana en construisant cette mini-maison pendant qu’elle passait six semaines au Mexique pour rendre visite à sa famille.

« Je ne vais pas vous mentir, c’était le chaos. Ça a été très dur, mais en même temps, c’était incroyablement gratifiant et formidable de voir le résultat de tout ce travail. »

Le couple a fait appel à des entrepreneurs pour réaliser l’architecture, l’installation électrique et le sol en béton du « barndominium ». Le reste des travaux, notamment l’installation de la cuisine, la peinture de la maison et la pose des cloisons et des plaques de plâtre, a été principalement réalisé par Benjamin.

« C’était spécial parce que nous avons construit ça pour Abuela. C’était émouvant de voir le projet achevé, en raison de tous les souvenirs de mon mari et moi en train d’y travailler. J’ai l’impression que cela nous a rapprochés à un niveau plus profond. »

Crédit photo :Yeli Heidecker

Lorsque Liliana est revenue au Texas en novembre 2025, elle s’est installée dans cette « tiny house » même si celle-ci n’était pas encore tout à fait terminée.

« C’était la plus belle surprise que j’aurais pu avoir à mon retour de voyage. J’en suis très contente. Ça me fait rire parce que la maison est petite, mais j’ai absolument tout ce dont j’ai besoin. C’est parfait. J’adore être proche de ma fille et de mes petits-enfants. Je me sens protégée et en sécurité. »

Crédit photo : Yeli Heidecker

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À l'intérieur de la mini-maison

Cette mini-maison, qui comprend une chambre et une salle de bains, peut accueillir un lave-linge et un sèche-linge, ainsi qu'un four, une cuisinière et un réfrigérateur de taille standard. Les Heidecker ont conçu l'agencement de la maison en tenant compte des besoins spécifiques de Liliana.

Au total, la maison a coûté 27 560 euros, y compris un certain nombre de dépenses diverses, telles que les outils électriques, les plans de travail, l’éclairage et la robinetterie. Comme cette mini-maison se trouve sur la même propriété que celle des Heidecker, elle ne dispose pas de factures de charges distinctes. À la place, le couple prend en charge toutes les dépenses mensuelles, telles que l’eau, l’électricité et le gaz, tandis que Liliana paie environ 88 euros par mois pour la télévision par câble.

Crédit photo :Yeli Heidecker

Depuis que Liliana a emménagé, Yeli explique que le seul regret du couple est de ne pas avoir agrandi un peu plus leur « tiny home », notamment la chambre. Mais pour la mère et sa fille, le plus grand bonheur est de pouvoir vivre côte à côte.

« Ça vaut vraiment le coup si vous avez des parents âgés, mais même si ce n’est pas le cas, c’est agréable d’avoir un espace dédié à quelqu’un, ou pour accueillir de la famille, ou pour d’autres occasions de ce genre »

Malgré le chaos que cela a représenté pour le couple de mener à bien la construction de cette mini-maison en si peu de temps, Yeli affirme qu’elle recommencerait sans hésiter et qu’elle le recommande également à d’autres.