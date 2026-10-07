Il achète un terrain nu sur une île privée des Caraïbes pour y planter une tente : 19 ans plus tard, Bruce Willis revend trois maisons et quatre piscines pour 27 millions de dollars

En 2000, Bruce Willis a acheté un terrain nu sur l'île privée de Parrot Cay. Il y a bâti trois maisons et quatre piscines, puis a tout revendu en 2019.

Une plage de sable blanc longue de 340 mètres, 3 hectares plantés de cocotiers, de bananiers et de papayers, le tout face à l'océan. C'est sur l'île privée de Parrot Cay, dans l'archipel des Turques-et-Caïques, que Bruce Willis s'est offert en 2000 un refuge loin d'Hollywood. L'acteur, aujourd'hui âgé de 71 ans, y a fait bâtir trois maisons, quatre piscines et un bateau pirate pour les enfants. Puis il a tout revendu en 2019, pour 27 millions de dollars.

Un terrain nu, acheté deux ans après l'ouverture de l'île aux vacanciers

Parrot Cay est un confetti de 400 hectares posé entre Providenciales et North Caicos. On n'y arrive qu'en bateau, après une demi-heure de traversée environ. Un premier complexe y avait été construit à la fin des années 1980, puis laissé vide, avant que l'hôtelière singapourienne Christina Ong n'en fasse un resort de luxe en 1998, aujourd'hui connu sous le nom de COMO Parrot Cay.

Bruce Willis débarque deux ans plus tard. L'île n'est donc pas vierge quand il arrive, contrairement à ce qu'on lit parfois. Sa parcelle, en revanche, l'est totalement. D'après le réseau immobilier Sotheby's, chargé plus tard de la vente, l'acteur est tombé amoureux de cette plage lors d'un séjour et n'imaginait rien de plus qu'une tente plantée sur le sable.

La tente a pris de l'ampleur. Le chantier dure quatre ans et s'achève en 2004. Parrot Cay compte aujourd'hui parmi les adresses les plus confidentielles des Caraïbes : une douzaine de propriétés privées seulement, dont celles de la créatrice Donna Karan, du mannequin Christie Brinkley et de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones.

Trois maisons, quatre piscines et une suite de 200 m² face à l'océan

Le domaine, baptisé The Residence, ressemble davantage à un petit hôtel qu'à une maison de vacances. La bâtisse principale s'étend sur deux niveaux et compte cinq chambres. La suite parentale occupe à elle seule tout l'étage, soit plus de 200 m², avec une terrasse qui en fait le tour.

De part et d'autre, deux villas d'invités de trois chambres chacune, avec leur propre piscine. Au total : onze chambres, environ 1 250 m² habitables et quatre bassins, dont un de plus de 230 m² devant la maison principale. L'ensemble est habillé de bois, dans un style d'inspiration asiatique, et bordé de quelque 1 600 m² de terrasses.

Le reste tient du terrain de jeu. Un pavillon de yoga au bord de la plage, des cabanes, une flotte de voiturettes pour circuler sur l'île et, niché dans la végétation, un bateau pirate posé sur le sable qui sert d'aire de jeux aux enfants.

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Un mariage, des tortues et la promesse d'avoir la paix

Cette maison n'était pas un simple placement. C'est là que Bruce Willis a épousé Emma Heming en 2009. Dix ans plus tard, en mars 2019, le couple y a renouvelé ses vœux sur la même plage, en présence de Demi Moore, l'ex-épouse de l'acteur.

Dans une déclaration transmise au Wall Street Journal au moment de la mise en vente, et traduite ici de l'anglais, les Willis décrivaient les lieux ainsi :

« Un endroit où Bruce pouvait être totalement anonyme. »

Ils y évoquaient aussi une famille de tortues installée depuis des années dans la baie, à laquelle ils avaient donné des noms. Au magazine Architectural Digest, ils confiaient encore :

« Nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés là-bas. »

Le couple racontait y avoir également passé ses deux « babymoons », ces séjours en amoureux qui ont précédé la naissance de leurs filles, Mabel et Evelyn.

Affiché 33 millions de dollars, vendu 27

Le même mois, The Residence est mise en vente pour 33 millions de dollars, soit environ 29 millions d'euros à l'époque. À ce prix, elle aurait battu le record de l'archipel, détenu depuis 2016 par une propriété voisine partie à 27,5 millions de dollars.

Le record ne tombera pas. À l'été 2019, le domaine trouve preneur à 27 millions de dollars, environ 24 millions d'euros, soit 6 millions de moins que le prix demandé. Les acheteurs sont Mark et Robyn Jones, fondateurs de l'assureur américain Goosehead Insurance, selon le Wall Street Journal.

Pourquoi vendre ? À cette période, Bruce Willis et Emma Heming regroupent leur vie en Californie. Ils se séparent aussi de leur appartement de Manhattan et de leur domaine de Bedford, dans l'État de New York, et achètent une maison à Los Angeles, dans le quartier de Brentwood.

L'histoire ne s'arrête pas là. Les nouveaux propriétaires font réaménager la maison principale en 2020, puis remettent le domaine sur le marché début 2022, à 37,5 millions de dollars. Un mois plus tard, la famille de Bruce Willis annonce la fin de sa carrière. L'acteur est atteint d'une démence fronto-temporale, diagnostiquée en 2023.

La plage où il n'imaginait qu'une simple tente était alors affichée 10,5 millions de dollars plus cher que le prix auquel il l'avait cédée.

Source : CNBC & Sotheby's International Realty