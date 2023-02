Vague de soutien pour Bruce Willis, atteint d'une forme de démence incurable

Après avoir mis un terme à sa carrière au printemps dernier pour des raisons de santé, Bruce Willis a vu sa maladie évoluer puisque l’acteur souffre d’un cas de démence incurable, selon une annonce faite par sa famille.

Bruce Willis, le célèbre acteur américain âgé de 67 ans, a mis un terme à sa carrière au printemps dernier pour des raisons de santé. À cette période, l’acteur souffrait d’aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales.

Crédit photo : AFP

Selon une annonce faite par sa famille ce jeudi 16 février, l’état de santé de Bruce Willis s’est aggravé et sa maladie a progressé. L’acteur souffre désormais de démence fronto-temporale, une maladie incurable neurodégénérative apparentée à la maladie d’Alzheimer.

Bruce Willis atteint de démence

Cette maladie cause des troubles de la mémoire, des changements de comportement et des difficultés à parler et à se mouvoir. Cette forme de démence apparaît généralement chez les personnes âgées de 40 à 65 ans et représente un cinquième des cas de démence. L’espérance de vie moyenne des patients touchés par la maladie est comprise entre 7 et 13 ans après l’apparition des premiers symptômes.

« Malheureusement, les difficultés de communication ne sont qu’un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté. Au fur et à mesure que l’état de Bruce progresse, nous espérons que les médias se concentreront sur la mise en lumière de cette maladie, qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche. Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l’espérons, pourra changer dans les années à venir », a déclaré sa famille.

Crédit photo : AFP

Suite à l’annonce de sa maladie, l’acteur a reçu une vague de soutien de la part de nombreuses personnalités, comme Aaron Paul, Selma Blair, Queen Latifah ou encore Carl Weathers.