Carrelage : quelles tendances pour 2024 ?

Le carrelage est l’un des matériaux préférés pour la maison. Coloré, uni ou à motif, ce revêtement pour les sols et murs s’avère aussi très simple à nettoyer. Pour remettre une décoration au goût du jour ou équiper un nouvel espace, découvrez les inspirations reines de l'année à venir.

Quels styles pour quelles pièces ?

Le carrelage salle de bain est très populaire en raison de ses atouts naturels dans les pièces exposées à l’eau. Apprécié pour ses propriétés hermétiques ou son entretien aisé, le revêtement est proposé dans de nombreuses déclinaisons. L'époque voit le retour en force du terrazo pour apporter du relief aux pièces. Très répandu dans les années 1980, le modèle revient sur le devant de la scène avec une palette variée de coloris. Par ailleurs, ces matériaux s’avèrent particulièrement résistants. Utilisés autant en extérieur qu’en intérieur, les carrelages terrazzo sont en tête des inspirations pour l'année à venir.

Comme à l’accoutumée, faïence et grès cérame restent très demandés pour les cuisines. Appliqués sur le sol ou les crédences, ils s'avèrent des alliés précieux face aux salissures. Cette saison, les produits de type zellige offrent un look moderne et teinté à cette pièce fonctionnelle. Avec leur aspect brillant et poli, les carrelages effet zellige amènent un côté ethnique très prisé. De plus, les contrastes de couleur apportés par ces carreaux créent des ambiances élégantes et dernier cri. Cela permet de marier différentes inspirations au sein d’une même décoration. L'occasion idéale d’ajouter une touche exotique dans une cuisine industrielle ou de sublimer un look minimaliste !

Dans les pièces à vivre, comme le salon et les chambres, 2024 est l’année des produits de type imitation parquet. Ces modèles possèdent l’avantage de conjuguer l'atmosphère chaleureuse du bois et la facilité d’entretien du carrelage. Cela peut agrémenter les sols de motifs complexes comme les agencements en chevron ou en pose croisée. La variété dans la taille des sections étend également les possibilités de variation. En plus d'être plus rapides à installer, les grands carreaux démultiplient la sensation d'espace.

Les innovations techniques pour le carrelage en 2024

Outre les couleurs et les finitions, de nouveaux produits permettent de bénéficier d’intérieurs plus sains et fonctionnels. Si le carrelage est un art ancestral, il n’a cessé de se perfectionner avec le temps. Anti-allergène, il est également plébiscité pour ses différentes qualités mécaniques sur de nombreux supports. Par exemple, dans une salle de bain, les émaux offrent une infinité d’esthétiques et des surfaces protégées contre l’humidité et les moisissures.

Les nouveaux motifs sont par ailleurs une excellente manière de remettre une pièce au goût du jour. Cette année, les solutions 3D ont le vent en poupe ! Elles ajoutent une expérience sensorielle à la finition texturée, pour un résultat tout en raffinement. Pour y parvenir, les fabricants élaborent différents types de produits à base de matériaux comme la pierre ou le travertin. Les modèles naturels sont largement représentés dans les catalogues cette saison. Ces produits exploitent des volumes et des inspirations douces, devenant autant de moyens de créer des décorations qui invitent à la détente et au zen. Les imitations galets ou l’ardoise, notamment, trouvent toute leur place dans de multiples approches graphiques.

Enfin, le carrelage moderne profite de nombreuses avancées techniques rendant son utilisation et son entretien encore plus aisés. C’est le cas des revêtements qui deviennent antidérapants au contact de l’eau, ou des carreaux à trame chauffante.

Dans tous les espaces de la maison, le carrelage a toujours de beaux jours devant lui. Fonctionnel et élégant, il séduit autant par sa variété que pour la simplicité de son nettoyage. Durable et sain, le carrelage est aussi un produit particulièrement retenu pour ses propriétés écologiques dans la construction.