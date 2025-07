Bien choisir ses volets roulants : confort, sécurité et performance énergétique à la clé

L’ajout de volets roulants sur les logements anciens a longtemps été perçu comme un simple confort supplémentaire. Leur rôle se limitait à éviter la contrainte de la fermeture et à accroître le sentiment de sécurité dans l'habitation. Aujourd’hui, la pose de volets roulants et le choix des options constituent une part entière de tout projet de menuiserie.

Pourquoi faire le choix de volets roulants modernes ?

Ces équipements régulent efficacement la température intérieure, été comme hiver, et influent sur la performance d’un logement. En occultant totalement les ouvertures, ils limitent les déperditions thermiques et permettent donc de réduire la facture énergétique. De plus, leur mécanisme motorisé améliore le confort de vie. Les personnes âgées ou à mobilité réduite ouvrent ainsi aisément leurs volets avec une simple télécommande ou un interrupteur mural. Les propriétaires de systèmes domotiques peuvent choisir un modèle de volet roulant sur leroidelafenetre.fr pour l’intégrer à leur installation. Les équipements compatibles sont signalés par une pastille “domotique”.

Comprendre les différents types de volets roulants

Lorsque vous construisez un logement neuf, le volet roulant traditionnel s’intègre directement dans le bâti. Pour les projets de réhabilitation, il existe des modèles de volets roulants de rénovation. Ils sont fournis avec des coffres extérieurs qui s’installent sans gros travaux. Enfin, le volet roulant solaire peut être posé partout où la luminosité est suffisante pour alimenter une cellule photovoltaïque. Cette solution écologique est parfaite pour atteindre également des zones hors de portée du réseau électrique. Fabriqué en PVC économique et isolant ou en aluminium robuste et durable, le volet roulant comporte parfois une moustiquaire intégrée, bien pratique pour se protéger des insectes.

Les atouts cumulés des volets roulants

L’esthétique sobre de ces équipements convient à tous les types d’architectures. Généralement blancs, les volets roulants se déclinent dans d’autres couleurs selon les fournisseurs. Ils renforcent la sécurité d’une maison ou d’un appartement grâce à leurs verrous automatiques, aux systèmes anti-relevage ou encore aux lames renforcées qui préviennent les intrusions. Le volet roulant est aussi gage d’une meilleure isolation thermique et phonique. Les fournisseurs d’énergie s’accordent à le recommander pour lutter contre les pertes d’énergie et protéger la maison contre les intempéries. Enfin, les volets roulants nécessitent peu d'entretien. Un nettoyage régulier des lames avec un chiffon humide, la vérification du bon enroulement dans le coffre et un graissage éventuel des rails sont suffisants. Pour les modèles motorisés, prévoyez un contrôle périodique du système électrique.

Sécurité et tranquillité, des aspects souvent oubliés

Le vis-à-vis et les nuisances du voisinage sont souvent ignorés pendant un projet de construction. On n’imagine pas les désagréments dont on aura à se protéger plus tard. Dans ce contexte, les volets roulants sont de plus en plus recommandés dans les projets neufs. Grâce à des systèmes anti-effraction intégrés, ils dissuadent efficacement les intrusions. Ils offrent aussi une protection contre les regards indiscrets et les bruits extérieurs. Au-delà de l’isolation et du confort recherchés dans une rénovation, les volets roulants pallient les défauts de sécurité et de tranquillité de votre domicile.

Depuis 2020, professionnels comme particuliers doivent se soumettre à la nouvelle norme RE2020. Celle-ci impose aux constructions neuves d’être plus sobres énergétiquement, mieux isolées et plus performantes thermiquement. Dans ce contexte, les volets roulants sont de plus en plus plébiscités pour optimiser les dépenses énergétiques, en rénovation comme dans les projets neufs. Conserver la chaleur en hiver et garder la maison au frais pendant les chaudes journées d’été constitue leur atout majeur. Pratiques et élégants, ils s’intègrent parfaitement dans les projets de modernisation et d’amélioration de l’habitat.