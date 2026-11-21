Ces deux Québécois ont acheté un château abandonné dans l’Indre. Depuis l’été 2025, ils le rénovent pour en faire un lieu de réception et des gîtes.

Ce jeune couple a quitté le Canada pour s’offrir un château à l’abandon du Centre-Val-de-Loire.

Depuis l’été 2025, il consacre tout son temps libre à la rénovation du lieu afin d’en faire une salle de réception et des gîtes. Sur les réseaux sociaux, le couple raconte son périple.

Un château à l’abandon depuis 40 ans dans l’Indre

En 2024, Damien Verhaegen et Thomas Garneau ont visité le Château de la Borde, situé à Val-Fouzon (Indre). Ils sont tombés amoureux du domaine pourtant à l’abandon depuis 40 ans. Même s’il a été pillé durant des années, le château reste solide, notamment la charpente et la toiture, raconte Damien pour Le Figaro.

Les anciens propriétaires, des Allemands, souhaitaient faire du Château de la Borde un hôtel de luxe avec golf. Mais après le retrait de leur partenaire financier et l’âge avançant, ils ont finalement abandonné leur projet.

Alors, quand Damien et Thomas leur ont proposé d’acheter le château, les propriétaires qui ne venaient qu’une fois par an pour la chasse, ont accepté. Huit mois après leur première visite, Damien et Thomas sont devenus les nouveaux résidents du domaine.

Ils déboursent 470 000 euros pour un château de 780 mètres carrés

Crédit photo : Florent Duvauchel

Damien raconte avoir déboursé environ 470 000 euros pour acquérir le château de 780 mètres carrés. Celui que les amateurs surnomment « Château Poséidon » en raison de la statue du dieu grec au pied de l’escalier allait subir un grand changement.

Les anciens propriétaires avaient déjà « commencé à détruire de nombreuses dépendances du château », raconte Damien. En continuant dans ce sillage et en faisant appel à des professionnels, le couple estimait le coût total des rénovations à 1,5 million d’euros. Bien trop pour Damien qui travaille à distance « dans le domaine des produits de luxe de seconde main pour une entreprise américaine qui a une branche à Paris » et Thomas qui a quitté la société d’assurance qu’il dirigeait à Vancouver.

Alors, le couple a rapidement décidé de faire autrement. « Pour des raisons financières, nous allons en faire le maximum nous-mêmes. Notre objectif, c'est de débourser moins de 500 000 euros ».

« Je m'occupe plutôt de l'intérieur du château, c'est-à-dire de l'aspect design. Je chine, par exemple, beaucoup de meubles, j'organise les espaces… », poursuit Damien.

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Le couple réalise les travaux tout seul, gîtes et salle de réception sont en vue

Crédit photo : Behind Closed Doors Urbex

Depuis l’été 2025 date où ils sont devenus propriétaires, Damien et Thomas passent tout leur temps libre à rénover ce château de style néo-renaissance construit en 1860 par Alfred Dauvergne.

Les deux hommes s’appuient sur des tutoriels pour les guider dans leurs travaux. Ils peuvent également compter sur un homme à tout faire qui a déjà rénové trois châteaux. Dans un futur proche, le couple prévoit de rénover l’ancienne maison du gardien pour en faire un gîte avec deux chambres. Puis, ils feront de même avec la tour datant du XVIème siècle.

Enfin, ils s’attaqueront au château et à son jardin. Une fois que tout cela sera fini, le « Château Poséidon » pourra accueillir des réceptions pour les mariages. Le premier mariage en extérieur pourrait se faire dès l’été 2028. « Rien n'est encore arrêté mais nous aimerions faire six suites au premier étage et installer nos propres appartements au deuxième ».

Il reste encore pas mal de boulot pour que le rêve de Damien et Thomas prenne vie. Un chantier de longue haleine qui rappelle celui de cette famille, installée depuis des années dans une maison de maître à rénover.