Un couple a quitté Buenos Aires pour construire une maison écologique dans les montagnes.

Ailu et Jerónimo forment un couple animé par l’envie de vivre en autonomie. Un point commun qui les a conduits à se lancer dans un incroyable projet.

Ensemble depuis presque six ans, ces Argentins âgés de 31 ans ont quitté Buenos Aires pour construire dans les montagnes une habitation en terre, composée de matériaux recyclés, dont plus de 5 000 bouteilles en verre.

Ce couple de Français a lui aussi opté pour une maison autonome.

Ils quittent Buenos Aires pour la montagne

Il y a quatre ans et demi, les jeunes gens se sont rendus à Los Hornillos, une commune située dans la région montagneuse de Córdoba, pour aider des amis à rénover une maison.

Séduits par les paysages, Ailu et Jerónimo ont ensuite décidé de s’y installer pour donner vie à leur propre habitation sur un terrain entouré de végétation, au plus près de la nature.

Ils souhaitaient également développer la permaculture, avec la production de leurs propres aliments et des pratiques durables afin de réduire leur impact sur l’environnement.

Le couple a construit une grande partie de cette maison pas comme les autres de ses propres mains, avec l’aide de proches venus leur donner un coup de main. Au total, la bâtisse mesure 56 m².

Dans le même esprit, cette mère a obtenu une maison de 72 m² grâce à 7 tonnes de plastique recyclé.

Ils construisent une maison qui renferme des milliers de bouteilles en verre

Pour monter les murs, Ailu et Jerónimo ont utilisé la technique de la quincha, qui associe une ossature en bois et un mélange de terre et de paille, afin d’assurer une bonne isolation thermique.

Contre toute attente, ils ont installé plus de 5 000 bouteilles en verre sous le plancher pour former une couche d’air isolante. Les trentenaires ont aussi posé des fenêtres à double vitrage et aménagé un toit végétalisé.

Selon eux, l’efficacité des matériaux et la conception du logement permettent de conserver la chaleur pendant plusieurs heures, sans avoir besoin de brûler de grandes quantités de bois.

Enfin, la maison dispose aussi d’un chauffe-eau solaire qui exploite l’énergie du soleil, ainsi que d’un poêle à bois pour chauffer les pièces, explique le média argentin TN.

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Une habitation confortable

À l’intérieur, on trouve des meubles encastrés en terre, une cuisine ouverte et différents objets de récupération qui appartenaient à leurs familles respectives. Cette démarche de récupération fait écho à celle de deux entrepreneurs argentins qui fabriquent des meubles en polystyrène recyclé.

Parmi les accessoires figurent des tables de chevet et des lampes. Au rez-de-chaussée, un espace sert à la fois de bureau, de lieu de repos et de coin lecture.

À l’étage, les Argentins ont aménagé une chambre avec une grande baie vitrée, qui offre une vue sur le paysage montagneux.

Dehors, le couple a planté différentes variétés d’arbres fruitiers pour créer un verger. Ailu et Jerónimo disposent aussi d’une piscine naturelle et de plusieurs espaces verts pour vivre en harmonie avec la nature.

Un vrai paradis !