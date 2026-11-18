Cette jeune américaine et son fiancé ont quitté leur vie new-yorkaise pour s’installer à Hawaï où ils vivent en autonomie en récupérant de l’eau de pluie dans une piscine.

Ellie Rose et son fiancé ont choisi très jeune de vivre en autonomie dans une cabane à Hawaï, bien loin du cliché de la vie luxueuse associé à l’île.

Le jeune couple se démène chaque jour pour garantir son autonomie en électricité et en eau qu’il récupère grâce à la pluie dans une piscine.

Ils achètent un terrain et une cabane pour 70 000 dollars

En 2019, Ellie Rose et son fiancé, alors âgés de 18 ans, ont quitté le nord de l’État de New York pour Hawaï. Le jeune couple avait envie de changer d’air et rêvait de voyager. Ils ont alors posé leurs bagages sur l’île du Pacifique, relate People.

Cependant, ils ont réalisé que vivre sur une île coûtait plus cher qu’ils le pensaient. Lassés de devoir payer des loyers excessifs et désirant plus de confort financier, Ellie et son fiancé ont fini par acheter un terrain avec une petite cabane à rénover, en 2021. Ils ont déboursé 70 000 dollars et c’est à ce moment qu’ils ont choisi de mener une vie autonome, hors réseau.

Sans accès à l’eau courante, le couple a dû trouver un moyen de pallier ce manque. Il a finalement opté pour une piscine de 26 000 litres pour récupérer les eaux de pluie, comme beaucoup de monde à Hawaï.

Utiliser l’eau de pluie pour leur quotidien

Crédit photo : Ellie Rose

La piscine possède une canalisation qui, lorsqu’il pleut, achemine l’eau vers une pompe puis vers la maison. De ce fait, la douche et le chauffe-eau sont alimentés. Ellie et son fiancé l’utilisent même pour faire leurs tâches ménagères.

Néanmoins, l’eau recueillie n’est pas filtrée et donc ne peut être consommée. Pour cela, Ellie raconte à People se rendre à des points d’eau potable gratuits afin d’y remplir des jerricans. Ce n’est pas du luxe, mais Ellie et son fiancé s’y sont faits. En revanche, la situation se complique vraiment en période de sécheresse.

« Je pense qu’une idée reçue très répandue consiste à croire que, lorsqu’on vit en autonomie, on dispose de beaucoup de temps libre pour se détendre. Mais les gens ne prennent peut-être pas en compte tout le travail que cela implique au quotidien, ni les efforts intellectuels constants nécessaires pour veiller à économiser suffisamment d’énergie et assurer le bon fonctionnement du foyer », rappelle la jeune femme.

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Une cabane dans laquelle elle se sent libre

Crédit photo : Ellie Rose

Outre la piscine qui leur sert de récupérateur d’eau, Ellie et son fiancé possèdent quatre panneaux solaires de 330 watts, quatre batteries au plomb et un groupe électrogène. Les installations du couple sont interdépendantes puisqu’elles dépendent chacune des autres. La pompe à eau dépend de l’électricité, fournie au besoin par le générateur. Sans cela, impossible d’acheminer l’eau dans la maison.

Avec un tel mode de vie, le couple fait très attention à ses dépenses. Si leur quotidien est parfois compliqué (la zone commerciale la plus proche se trouve à 45 minutes de chez eux en voiture, les tempêtes coupent le Wi-Fi et leurs journées sont chargées), Ellie et son fiancé ont appris à se débrouiller seuls. « Honnêtement, on commence à réaliser à quel point on tenait pour acquis, auparavant, tout un tas de commodités modernes ! »

La jeune femme raconte avoir gagné en assurance et en compétences diverses et est reconnaissante que cela soit arrivé à un si jeune âge. C’est dans cette cabane qu’elle se sent le plus libre et chez elle.