Brock, 28 ans, et Anna, 31 ans, quittent la banlieue pour une cabane deux fois plus petite avec leurs trois enfants : « Vivre en autonomie a fait de nous des personnes plus débrouillardes »

Une famille d’Américains n’a pas hésité à quitter sa maison en banlieue pour vivre en autonomie dans une cabane deux fois plus petite, où elle récupère l’eau de pluie.

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Brock, Anna et leurs enfants devant leur cabane

Brock, 28 ans, et son épouse Anna, 31 ans, ont réalisé leur rêve : vivre en autonomie avec leurs trois enfants : Samuel, 4 ans, Judah, 2 ans, et Titus, 6 mois.

La famille partage son mode de vie atypique sur les réseaux sociaux, où elle est suivie par plus d’un million d’abonnés. Dans une interview accordée à People, elle revient sur cette aventure qui a changé sa vie.

Une famille quitte tout pour vivre dans une cabane autonome

L’histoire d’amour entre Brock et Anna ressemble à une comédie romantique. Le couple s’est rencontré pendant l’enfance, en Caroline du Nord, puis a commencé à se fréquenter à l’université.

À l’époque, les deux étudiants ont découvert qu’ils partageaient le même désir : construire une vie centrée sur la famille et les activités en plein air.

Après six ans de mariage et trois fils, les deux jeunes gens ont fini par réaliser leur souhait. Aujourd’hui, la famille vit dans une cabane de 93 m², nichée au cœur des montagnes Rocheuses. Un vrai petit coin de paradis naturel.

@wildnorthfamily Thinking of all the stories we will tell our kids one day... We have a new YouTube video up now featuring a full tour our ten acre property in the Rocky Mountains. Our off grid cabin has a rainwater system, solar power, a wood burning stove for heat and nothing but trees and hiking land in every direction. We’re so grateful to raise our family here and share our journey of building a self sufficient off grid homestead with all of you. #homestead #offgrid #offgridlife #oneday #older ♬ original sound - wildnorthfamily

Comme le précisent nos confrères, la maison fonctionne à l’énergie solaire et l’eau provient de la pluie et de la neige. Brock, Anna et leur petite tribu consacrent désormais une grande partie de leur temps à entretenir leur propriété, à explorer la nature sauvage et à apprendre à devenir plus autonomes.

Un mode de vie qui rime avec préparation

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la famille a pris son temps avant de réaliser son projet. Il lui a fallu des années de préparation pour échanger sa vie en banlieue contre une propriété isolée dans les montagnes.

Avant le grand départ, le couple vivait dans une maison de 232 m², située en banlieue d’une grande ville. Brock travaillait comme ingénieur, tandis qu’Anna, ancienne économiste et rédactrice, s’occupait des enfants et du foyer.

Pendant des années, ils se sont préparés à adopter un mode de vie rustique : ils ont appris à vivre avec un seul revenu et ont remboursé leurs dettes. De son côté, Brock a adapté sa carrière pour pouvoir travailler à distance.

@wildnorthfamily Come see inside our little off grid cabin that we designed to run entirely off the sun and rain. Would you live like this? #offgrid #homestead #rainwater #solarpower #renewableenergy ♬ original sound - wildnorthfamily

Les époux ont franchi le pas lorsqu’une occasion d’acheter une cabane dans les Rocheuses s’est présentée à eux. La nouvelle maison était totalement autonome, sans raccordement aux réseaux publics d’électricité et d’eau.

Sur place, la famille a dû apprendre à vivre dans une cabane deux fois plus petite que son ancienne habitation.

La suite après cette vidéo

Apprendre à produire l’électricité et à purifier son eau potable

Le plus grand défi du couple a été d’apprendre à produire sa propre électricité grâce à des panneaux solaires, tout en gérant son approvisionnement en eau.

Malgré des années de recherches sur l’autonomie domestique, Brock et Anna ont acquis une grande partie de leurs connaissances pratiques sur le terrain.

« Vivre en autonomie a fait de nous des personnes plus débrouillardes », a confié la jeune femme de 31 ans.

Son compagnon a mis à profit sa formation d’ingénieur pour relever plusieurs défis techniques, notamment en concevant et en construisant le système d’alimentation solaire et en installant le système de filtration de l’eau.

Brock avec la citerne d'eauCrédit Photo : Wild North Family

La famille récupère l’eau de pluie et la neige fondue sur le toit de la cabane, puis la stocke dans de grandes citernes. Au total, le système peut stocker environ 8 328 litres.

Selon Brock et Anna, leur foyer de cinq personnes consomme près de 416 litres d’eau par semaine. Avant d’entrer dans les canalisations, l’eau récupérée passe par deux filtres à sédiments, du charbon actif et un traitement aux ultraviolets. Enfin, ils utilisent un filtre pour purifier l’eau qu’ils boivent.

Installés depuis deux mois dans cette cabane, les Américains ne regrettent pas leur choix : ils apprennent à consommer de manière plus écologique et profitent de leurs journées en plein air avec leurs trois garçons.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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