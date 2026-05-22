Cette île paradisiaque est à vendre pour moins de 250 000 euros

Vous avez toujours rêvé d’être propriétaire d’une île privée ? Il est désormais possible d’acheter une île paradisiaque grecque pour moins de 250 000 euros.

Vivre sur une île paradisiaque peut être le rêve de beaucoup de personnes. Et si vous avez un peu d’argent de côté, ce rêve peut devenir réalité. En effet, une petite île paradisiaque est en vente en Grèce pour moins de 250 000 euros.

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Il s’agit de l’île de Makri, située en mer Ionienne dans l’archipel des Echinades, à une vingtaine de kilomètres d’Ithaque. Cette île de 98 hectares est bordée par un littoral de 7 kilomètres.

Une île pour 247 000 euros

Si vous êtes intéressé par la vente de cette île, elle sera proposée aux enchères en novembre prochain. Le prix de départ est fixé à 247 000 euros, ce qui est un bon prix comparé à la dernière vente aux enchères où elle était estimée à 8 millions d’euros. Elle a donc perdu de la valeur, à l’inverse de cette île déserte acquise pour une bouchée de pain et qui vaut aujourd’hui 13 millions d’euros.

Crédit photo : Island Keeper

Comme l’explique BFMTV, si le prix de l’île a autant chuté, c’est parce qu’elle a été dévaluée. Elle a acquis un statut de zone protégée et désormais, il est quasiment impossible de monter de construire des bâtiments et des infrastructures, notamment touristiques, sur l’île.

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Une île paisible

En plus de cela, il n’y a ni réseau électrique ni eau potable sur l’île. La seule maison est en ruines et vous trouverez une chapelle et une citerne. Enfin, les seules activités autorisées sur place sont l’agriculture, le pâturage ou la construction d’infrastructures légères et respectueuses de l’environnement. La configuration de l’île est semblable à cet autre îlot de 7 hectares vendue à un prix dérisoire.

Toutes ces raisons expliquent pourquoi le prix de l’île a autant chuté ces dernières années. Cette destination est donc idéal pour les personnes qui veulent vivre dans un endroit paisible au coeur de la nature.