Chartres : une maison du XVIIIème siècle disponible à 70 000 euros, avec une condition à la vente

La ville de Chartres a lancé un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour céder une maison datant du XVIIIème siècle. Le prix, très attractif, est soumis à une condition.

Il n'est pas rare que les municipalités proposent des offres exceptionnelles pour attirer de nouveaux habitants ou mettre à l'honneur leur patrimoine historique. Et cela tombe bien, c'est le cas aujourd'hui avec une offre pas comme les autres.

Si vous cherchez une bâtisse ancienne à rénover, vous pourrez trouver votre bonheur dans la ville de Chartres, en Eure-et-Loir. En effet, la municipalité vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour un immeuble situé rue des Grenets.

Une maison abandonnée depuis 9 ans

Cette maison du XVIIIème siècle, inoccupée depuis 2017, s’étend sur une superficie de près de 90 m² habitables. Elle possède un rez-de-chaussée, deux étages, dont un aménagé sous combles, ainsi qu’une cave sur deux niveaux, selon Actu Chartres. L’objectif de la ville est de rendre cette demeure de nouveau habitable.

Crédit photo : Chartres.fr

Un prix attractif

Pour cela, elle propose cette maison au prix de 59 800 euros, auxquels il faudra ajouter 10 000 euros pour les diagnostics structurel, amiante et plomb que requièrent le bâtiment. Au total, son prix grimpe donc à 69 800 euros.

La ville de Chartres entend ainsi réhabiliter le bâti ancien en secteur protégé, préserver le patrimoine architectural et favoriser une occupation durable et qualitative des logements du centre-ville.

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Comment poser sa candidature ?

Les candidats devront présenter un projet de réhabilitation détaillé, avec les intentions architecturales, le budget et son financement, le calendrier des travaux et les professionnels mobilisés, tout en démontrant sa faisabilité, sa qualité patrimoniale et sa viabilité économique.

À noter que des visites pourront être organisées sur demande, avant l’évaluation des projets entre le 1er février et le 1er mars 2027. L’annonce des résultats est attendue pour le 5 avril. Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le site de la ville de Chartres. Alors si vous vous sentez l'âme d'un bricoleur ou si vous avez une vision à vous pour cet immeuble de caractère, n'hésitez pas à postuler dès aujourd'hui !