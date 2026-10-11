Amazon vend une maison pliable avec cuisine et salle de bains à moins de 18 000 euros : elle se déploie à son arrivée

Amazon propose une maison préfabriquée pliable dotée de tout le confort nécessaire pour accueillir une petite famille.

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Maison pliable vendu sur Amazon

Ces dernières années, de plus en plus de personnes en quête d’un logement abordable délaissent l’achat d’une maison traditionnelle au profit d’une tiny house.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les maisons préfabriquées cartonnent. Et ce modèle modulable vendu sur Amazon risque d’attirer de nombreux acheteurs en raison de sa particularité.

Une maison qui arrive pliée

Comme le précise le site espagnol Decoesfera, cette habitation présente une spécificité étonnante. Celle-ci réside dans sa structure pliable.

La maison est conçue pour prendre moins de place pendant le transport. Elle se déploie une fois arrivée à destination afin d’offrir un espace habitable plus grand. Pratique, n’est-ce pas ?

Selon nos confrères, c’est ce système qui distingue les maisons-conteneurs extensibles des constructions préfabriquées plus classiques.

Une habitation tout confort

Outre son système de déploiement particulier, ce modèle pas comme les autres séduit aussi par son agencement.

Contre toute attente, la maison dispose de tout le confort nécessaire pour offrir un nid douillet à ses propriétaires.

Le modèle pliable vendu sur AmazonCrédit Photo : Amazon

Selon la description du produit, elle est équipée d’un coin cuisine, d’une salle de bain et de plusieurs chambres, ainsi que d’espaces destinés aux différents besoins de ses occupants.

Grâce à son agencement, cette habitation peut assurer plusieurs fonctions : de résidence principale, de logement d’appoint ou encore de dépendance.

La suite après cette vidéo

Une structure conçue pour différents usages

Que les plus sceptiques se rassurent ! La description assure que cette installation est très solide.

Le modèle intègre en effet une armature conçue pour assurer sa stabilité et son maintien, afin de garantir sa durabilité et de lui permettre de résister à différentes conditions.

Le modèle pliable vendu sur AmazonCrédit Photo : Amazon

Toujours selon le média ibérique, la modularité et la solidité de cette habitation constituent de véritables atouts. Celle-ci peut servir d’hébergement dans une exploitation agricole ou encore de bureau à l’écart de la maison principale.

« Cette polyvalence est l’une des principales qualités de ce type de construction », résume l’article.

Et son prix vient couronner le tout ! Le modèle est proposé à 17 268,22 euros sur Amazon. Alors, intéressés ?

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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