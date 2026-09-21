Amazon vend 19 000 euros ce studio de jardin de 13 mètres carrés qui peut servir de bureau ou de salle de sport

Amazon propose un studio de jardin avec d’immenses fenêtres, une pièce supplémentaire pouvant servir de bureau, de salle de sport ou d’espace détente.

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Le studio de jardin commercialisé par Amazon

Si Amazon vend des tiny houses accessibles à des prix avantageux, le géant du commerce en ligne regorge également de structures à aménager, comme ce module préfabriqué disponible sur le site.

Ce studio de jardin au design moderne va séduire les personnes désireuses d’avoir une pièce supplémentaire. Suivez le guide !

Le studio de jardin commercialisé par AmazonCrédit Photo : Amazon

Amazon propose un studio de jardin multifonction

Bien qu’elle ressemble à une tiny house, cette installation n’est pas destinée à être habitée, souligne le magazine américain People.

Cette structure peut faire office de bureau, de salle de sport, de studio de yoga ou encore d’un espace dédié aux loisirs, comme la lecture et la peinture.

« Vous disposez ainsi d’un endroit séparé pour travailler, vous détendre ou laisser libre cours à votre créativité, sans avoir à aller bien loin (…) », indiquent nos confrères.

Le studio de jardin commercialisé par AmazonCrédit Photo : Amazon

Contrairement à un abri de jardin traditionnel, ce studio dispose de grandes fenêtres qui occupent toute la largeur des murs. Résultat : l’intérieur est lumineux et ouvert.

D’une superficie de 13,7 m², il est équipé d’une structure en acier galvanisé et d’un extérieur en aluminium résistant à la rouille, conçu pour supporter des conditions météorologiques difficiles.

À l’intérieur, de la mousse et de la laine de roche assurent l’isolation, tandis que des panneaux résistants au feu offrent une protection supplémentaire. Ce n’est pas tout. Un revêtement de sol durable donne également un aspect soigné.

Le studio de jardin commercialisé par AmazonCrédit Photo : Amazon

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Une pièce disponible à moins de 20 000 euros

Le studio est aussi doté d’une isolation acoustique haute densité et de vitres en verre trempé à double vitrage.

Cette combinaison permet de réduire les bruits extérieurs et d’éviter que les sons provenant de l’intérieur ne se propagent à l’extérieur. De quoi écouter de la musique sans déranger les voisins.

Disponible au prix de 22 299 dollars (environ 19 000 euros), ce module peut être monté en quelques heures par deux personnes, à l’aide des instructions illustrées et d’outils basiques.

Le studio de jardin commercialisé par AmazonCrédit Photo : Amazon

Enfin, la structure dispose d’un éclairage et de prises électriques intégrées.

Attention, en France, l’installation d’un tel studio peut nécessiter une autorisation d’urbanisme. Pour une annexe de plus de 5 m² et jusqu’à 20 m², une déclaration préalable de travaux (DP) peut être demandée est généralement requise.

Une chose est sûre : cette pièce offre une bulle de tranquillité à seulement deux pas de la maison.

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Amazon Tiny house

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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