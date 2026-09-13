Ces maisons préfabriquées de 6 chambres, entièrement modulables, sont vendues pour moins de 15 000 euros

Vous voulez devenir propriétaire et abriter votre famille nombreuse sans vous ruiner ? Découvrez ces petites maisons préfabriquées, qui peuvent contenir six chambres, pour moins de 15 000 euros.

Aujourd’hui, acheter une grande maison ou louer un logement n’est plus tendance et de plus en plus de Français optent pour des maisons montables, comme les tiny houses. Ces petites maisons, souvent peu onéreuses, cartonnent sur Amazon.

Crédit photo : Amazon

C’est également le cas des petites maisons chinoises, préfabriquées en acier, également vendues sur Amazon. Ces habitations sont pratiques et faciles à transporter grâce à leur structure en acier et leurs panneaux pliables.

Une maison de 6 chambres pour 15 000 euros

Ces maisons offrent plus d’espace que les tiny houses puisqu’elles peuvent comporter jusqu’à six chambres et loger ainsi une grande famille. La maison comporte deux étages dont six chambres, un séjour, une cuisine et une salle de bain. L’agencement est entièrement modulable selon vos goûts et vos besoins.

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Ces maisons sont vendues pour moins de 15 000 euros sur Amazon, ce qui est une véritable affaire quand on compare aux prix des maisons traditionnelles sur le marché de l’immobilier.

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Des frais supplémentaires

Si vous êtes séduit par cette nouveauté, attention : vous devez savoir certaines choses avant de vous lancer. Pour commencer, l’équipement intérieur de la maison n’est pas compris dans le prix. S’il existe des espaces pour la cuisine et la salle de bain, aucun équipement n’est fourni et vous devrez prendre contact avec le fournisseur pour ajouter les meubles et l’électroménager nécessaires.

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En plus de cela, des frais pour le terrain et l’installation sont à prévoir comme une dalle, le raccordement à l’eau et à l’électricité ainsi que l’assainissement. Vous pourriez également avoir besoin d’une autorisation de la commune pour vous installer.

Malgré ces inconvénients, ces maisons préfabriquées sont toujours un bon investissement pour les familles nombreuses à la recherche d’un logement peu onéreux. Oserez-vous vous lancer ?