Cette objet de déco zen disponible chez IKEA fait un carton et tout le monde se l'arrache

Envie d’avoir un intérieur zen et relaxant ? L’enseigne IKEA a dévoilé une nouveauté qui fait déjà un carton. Présentation.

Comment rendre son intérieur plus calme, serein et zen ? En décoration, lorsque l’on parle d’intérieur relaxant, on retrouve les tendances Hygge, un style de décoration danois basé sur le cocooning et le minimalisme, ou encore du slow design, qui consiste à miser sur du mobilier brut, naturel et simple. Des tendances qui s’inscrivent dans le concept de la “slow life”, comprenez en français “une vie tranquille”.

Crédit : iStock

Le bonsaï : une plante zen

Pour avoir un intérieur zen, il faut miser sur des matériaux bruts, du mobilier minimaliste, mais pas seulement. La pièce maitresse à avoir dans sa maison pour être au maximum de la sérénité reste la plante verte ! Pourtant, tout le monde n’a pas la main verte et il est parfois difficile d’en prendre soin.

Rassurez-vous, IKEA a trouvé la solution : proposer un produit inédit, plus vrai que nature. Ainsi, l’enseigne a sorti un faux bonsaï, dont l’apparence semble plus réelle que jamais. À l'origine, cette plante japonaise est synonyme d'harmonie et de paix. L'avoir dans son intérieur est donc idéal pour un environnement apaisant.



Crédit : iStock

Ce petit bonsaï, vendu à seulement 24,99€, est plus vrai que nature et peut être disposé dans toutes les pièces de la maison. Il offre une touche très naturelle, minimaliste, zen et décore à la perfection un intérieur en quête de plénitude. La plante est vendue dans son pot blanc. En plus, elle ne demande aucun entretien. L’objet de décoration idéal pour un intérieur tendance et épuré. N’est-ce pas ?

Crédit : IKEA

Ce n’est pas la seule plante artificielle que le géant suédois propose à la vente. Ikea se démarque avec une gamme de fausses plantes variée. Fougère, palmier, plante suspendue… il y en a pour tous les goûts. Vous n’avez donc plus d’excuse pour ne pas ajouter de la verdure à votre intérieur…