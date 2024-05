Ce meuble vendu chez IKEA est un incontournable au Japon et il est parfait pour les petits espaces

Dans les grands ou les petits espaces, ce meuble est parfait pour créer un peu d’intimité et redonner une touche naturelle à votre intérieur.

Il suffit parfois de peu de choses pour changer la touche d’une pièce. Ce meuble vendu à IKEA le permet et les Japonais en sont friands. Pour organiser votre espace ou délimiter les fonctions de chaque zone de votre intérieur, ce meuble est celui qu’il vous faut.

Il s’agit d’un paravent en rotin, une lanière utilisée dans la fabrication des meubles et qui provient de plusieurs plantes d’Asie du Sud-Est. Simple mais élégant, le paravent est devenu le meuble indispensable des Japonais, maîtres dans l’art de l’harmonie et de l’exploitation du moindre mètre carré.

L’enseigne suédoise s’inspire donc de ce meuble d’origine asiatique (le paravent est d’abord apparu en Chine au XIème siècle av J.-C, avant d’être adopté par le Japon et la Corée au VIIIème siècle) pour habiller son intérieur.

Un paravent naturel pour délimiter votre espace avec élégance

Ce paravent en rotin peut aussi bien se mouvoir dans une grande pièce que dans une petite pièce. L’intérêt de ce meuble est de délimiter, de façon sobre et raffinée, les espaces entre les pièces. Ainsi, il fera parfaitement l’affaire pour délimiter votre espace déjeuner et votre espace salon. Ou encore pour séparer votre espace de travail, comme votre bureau, de votre espace chambre ou séjour.

Ce matériau en fibre naturelle apportera un peu de paix et de sérénité à votre intérieur. De plus, pour maximiser au mieux le côté nature du meuble, habillez le paravent de plantes et de fleurs pour embellir votre espace et lui donner un peu de gaieté, comme dans cet exemple trouvé sur Instagram.

Crédit photo : @rotan_originaldecor/ Instagram

Vous l’aurez compris, peu importe la taille de la pièce et de l’espace que vous voulez délimiter, ce paravent en rotin d’inspiration japonaise est le meuble décoratif qu’il vous faut (comptez entre 74 et 169 euros selon les modèles disponibles). Si vous souhaitez un modèle plus contemporain, IKEA propose également le modèle RISÖR en bois massif au prix de 169 euros sur son site.