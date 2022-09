15 variétés de grandes plantes d'intérieur

Il n’y a rien de mieux qu’une plante verte ou fleurie pour apporter de la fraîcheur à votre intérieur. Voici 15 variétés de grandes plantes pour la maison.

Plante 1 : Le Dracaena Marginata

À voir aussi

Un Dracaena Marginata dans un appartement. Crédit : Farhad Ibrahimzade

Le Dracaena Marginata est un de nos coups de cœur en termes de variétés de grandes plantes. Il s’agit d’une plante au feuillage persistant idéal pour compléter votre décoration d’intérieur. Sa culture peut se faire en pot, à condition d’utiliser un bon terreau et de disposer un lit de gravier tout au fond pour faciliter le drainage. Pour bien se développer, le Dracaena a besoin de lumière et de chaleur. Vous devez donc le placer près d’une fenêtre. Cette plante d’intérieur demande peu d’entretien. Un arrosage tous les 4 ou 5 jours ainsi qu’un apport en engrais liquide tous les 15 jours suffit à préserver sa beauté.

Plante 2 : Le monstera deliciosa

Un monstera dans une maison. Crédit : Evrymmnt

Pour apporter une petite touche exotique à votre déco de salon ou de salle à manger, choisissez le monstera deliciosa. Cette plante d’intérieur de la famille des aracées est très appréciée pour son feuillage luxuriant et son allure élégante. Elle se plaira près de vos fenêtres, près de votre canapé ou sur une table dans votre cuisine. Cependant, faites attention aux expositions directes au soleil. La chaleur risque d’assécher votre monstera. Afin d’en prendre soin, arrosez votre plante régulièrement et apportez de l’engrais liquide toutes les 4 semaines environ. Pendant l’automne et l’hiver, brumisez quotidiennement son feuillage avec de l’eau non calcaire.

Plante 3 : Le kentia

Un kentia en guise de décoration de salon. Crédit : Fascinadora

Le kentia figure aussi parmi les grandes plantes idéales pour l’intérieur. Il s’agit d’un palmier appartenant aux espèces des arécacées. Cette plante est favorable à la culture en pot. Pour bien grandir, elle a besoin de lumière sans toutefois être exposée directement aux rayons de soleil. Une raison pour laquelle il est conseillé de la placer près d’une fenêtre ou d’une baie vitrée. Afin de conserver toute la splendeur de votre kentia, l’apport en eau ne doit se faire qu’une fois la terre devenue sèche. Son rempotage est à réaliser environ tous les 2 ans. Pour nettoyer les feuilles d’un kentia, préférez les chiffons doux et humides.

Plante 4 : Le Dieffenbachia

Un Dieffenbachia pour une belle déco d’intérieur. Crédit : Bogdan Kurylo

Le Dieffenbachia, surnommé « cannes des muets » est une plante décorative idéale pour votre grande maison ou appartement. Vous pouvez l’utiliser pour compléter votre décoration d’intérieur sur le thème exotique. Sa taille imposante apportera du cachet à n’importe quelle pièce de votre lieu de vie. Le Dieffenbachia se caractérise par ses feuilles vert foncé maculées de jaune ou de blanc. Dans de bonnes conditions de culture, cette plante au feuillage persistant peut atteindre jusqu’à 1,5 mètre de hauteur. Un arrosage modéré et un nettoyage régulier de ses feuilles à l’aide d’un chiffon humide suffisent à préserver sa beauté.

Plante 5 : Le ficus

Des feuilles de ficus pour décorer les intérieurs. Crédit : Nataliia Tymofieieva

Le ficus ou figuier pleureur est une plante très prisée par les décorateurs d’intérieur. Il a le pouvoir de rendre l’ensemble de votre déco harmonieux et tendance. Dans une maison, sa hauteur peut atteindre entre 3 et 4 mètres. Bien qu’il se plaise particulièrement dans le jardin, il est possible de cultiver le ficus dans des pots. Pour cela, vous devez suivre quelques règles et surtout veiller à bien l’entretenir. L’arrosage se fait généralement une fois toutes les semaines. Assurez-vous de ne pas noyer la plante sous un excès d’eau. De même, videz la soucoupe si de l’eau y stagne. Pendant sa période de croissance, entre avril et octobre, une fertilisation régulière est nécessaire.

Plante 6 : Le cactus de Noël

Un cactus de noël dans un salon. Crédit : Lana2011

Le schlumbergera, plus connu sous le nom de cactus de Noël, est aussi classé dans la catégorie des grandes plantes d’intérieur. Sa période de floraison, en début d’hiver, est un spectacle à ne surtout pas manquer. Cette plante à fleurs rouges, jaunes, blanches ou roses apporte de la couleur et de la chaleur à votre espace. Elle est très facile d’entretien et ne nécessite pas forcément d’avoir la main verte. Il vous suffit de placer cette plante à fleurs dans un endroit lumineux sans contact direct avec le soleil. Réduisez sa fréquence d’arrosage à partir de novembre et apportez de l’engrais liquide une fois tous les mois. Son rempotage se fait environ tous les 2 ou 3 ans.

Plante 7 : Le yucca

Un yucca placé près d’une fenêtre. Crédit : Diana Rebenciuc

Le yucca figure aussi parmi les grandes plantes d’intérieur à adopter. C’est un petit arbre d’une hauteur d’environ 2,5 mètres, idéal pour créer un espace de détente exotique chez vous. Son feuillage persistant arbore une belle couleur verte. Il s’agit d’une plante rustique dont l’entretien est facile. Afin d’assurer sa croissance, quelques gestes simples suffisent. Cultivez votre yucca dans un pot adapté en veillant à y ajouter du bon terreau. Arrosez-le régulièrement tout en évitant les excès d’eau. Tous les 2 ou 3 ans, réalisez un rempotage. N’oubliez pas les apports en engrais de temps en temps afin de veiller au bien-être de votre plante.

Plante 8 : Le calathea lancifolia

Un calathea lancifolia utilisé comme élément de déco. Crédit : Zloyel

Parmi les plus belles variétés de grandes plantes d’intérieur, nous avons aussi sélectionné le calathea lancifolia. Cette plante à fleurs appartient à la famille des Marantacées. Elle trouve son origine à Rio de Janeiro, au Brésil. Le calathea lancifolia se caractérise par ses feuilles qui s’étalent au lever du jour et qui se resserrent à la nuit tombée. Vous n’avez pas besoin de vivre dans un appartement très lumineux pour adopter cette plante. Une lumière tamisée et une température entre 16 et 20°C lui suffisent. Pendant l’été, vous devez arroser votre cathalea tous les 3 jours. En hiver, sa fréquence d’arrosage doit être réduite. En règle générale, n'arrosez pas à l’excès pour que les racines ne pourrissent pas.

Plante 9 : L’aréca

Un palmier pour un salon lumineux. Crédit : KatarzynaBialasiewicz

Pour une pièce lumineuse et à la pointe de la tendance, cultivez une aréca. Ce petit palmier aux feuilles longues et vertes apportera une touche d’exotisme et de fraîcheur à votre décoration. Vous n’avez nul besoin d’être un professionnel du jardinage pour prendre soin de cette grande plante d’intérieur. En effet, elle demande très peu d’entretien. Il suffit de respecter sa fréquence d’arrosage et de la placer au bon endroit. Comme l’aréca a besoin de lumière, vous pouvez la placer près de votre porte ou de votre fenêtre. Cependant, faites attention à l’exposition directe au soleil pour préserver la beauté de son feuillage.

Plante 10 : Le strelitzia reginae

Un strelitzia reginae placé près d’une fenêtre. Crédit : Liudmila Chernetska

Les couleurs chatoyantes des fleurs de la strelitzia reginae en font un élément de déco parfait pour les intérieurs. Cette grande plante tropicale vivace trouvera facilement sa place dans les différentes pièces de votre maison. Bien qu’elle se plaise en pleine terre dans le jardin, vous pouvez aussi la cultiver dans un pot. Veillez seulement à ce que votre plante soit mise dans un bon terreau et placée dans un endroit ensoleillé. En effet, pour sa croissance, la strelitzia reginae a besoin d’une exposition au soleil pendant environ 3 ou 4 heures par jour. Son arrosage doit se faire le soir. Prévoyez également un rempotage tous les 2 ou 3 ans.

Plante 11 : Le bananier

Un bananier en guise de décoration d’intérieur. Crédit : in4mal

Le bananier est une des grandes plantes idéales pour les déco d’intérieurs. Il a le vent en poupe dans les salons et les salles à manger contemporains. Les spécialistes en décoration le conseillent aussi dans un bureau et local commercial afin d’apporter une touche d’originalité à l’espace. La plantation du bananier d’intérieur nécessite un grand pot. Le fond de ce dernier doit contenir de petits cailloux ou des billes d’argiles afin de faciliter le drainage et d’éviter les excès d’eau. Tous les 2 ou 3 ans, cette plante doit être rempotée dans un pot plus grand. Comme il s’agit d’une grande plante tropicale, vous devez l’arroser régulièrement et pulvériser de l’eau sur ses feuilles pour éviter qu’elles ne s’assèchent.

Plante 12 : Le chrysalidocarpus lutescens

Un chrysalidocarpus lutescens pour votre maison. Crédit : dropStock

Le chrysalidocarpus lutescens est un joli palmier que vous pouvez utiliser pour compléter votre décoration d’intérieur. Son feuillage vert luxuriant rappelle le calme et la fraîcheur des forêts tropicales. En appartement, cette grande plante peut atteindre une hauteur de 1,5 à 2,5 mètres. Il ne nécessite aucun entretien particulier. Sa culture peut se faire en pot ou en bac en veillant à ce qu’il ait suffisamment de compost et de terreau. Quant à son emplacement, préférez les endroits lumineux sans contact direct avec les rayons de soleil. En effet, une trop forte exposition à la chaleur risquerait d’assécher ses feuilles.

Plante 13 : Le pachira aquatica

Un pachira aquatiqua pour appartement. Crédit : Tatiana Buzmakova

Embellissez votre appartement avec cette grande plante d’intérieur. Elle est apparue très récemment et pourtant, nombreux sont ceux qui l’ont déjà adopté. L’avantage de cette plante, c’est qu’elle ne demande aucun entretien particulier. Vous n’avez pas besoin d’avoir la main verte pour vous en occuper. Le pachira aquatica doit être arrosé une fois toutes les semaines. Entre avril et septembre, un apport en engrais est nécessaire. Ceci afin d’assurer sa croissance et préserver la beauté de son feuillage. Éloignez votre pachira de toutes sources de chaleur (cheminée, radiateur…). Pour mener une existence paisible, vous pouvez le placer près d’une fenêtre ou d’une baie vitrée.

Plante 14 : Beaucarnea

Un Beaucarnea cultivé en pot dans une piece. Crédit : Irina Gelwich

Le Beaucarnea ou pied d’éléphant est un petit arbre que vous pouvez très bien planter en pot et utiliser comme élément de déco. Il se plaît aussi bien au centre d’une pièce que près d’une fenêtre. Ses belles feuilles vertes apportent une note de fraîcheur dans les intérieurs. Ce qui est plaisant avec cette variété, c’est qu’elle est très peu exigeante. Vous pouvez la planter dans tout type de sol, à condition qu’il soit correctement drainé. Le Beaucarnea n’est pas gourmand en eau. Vous devez respecter la fréquence d’arrosage requise et poser un lit d’argiles ou de graviers au fond de son pot.

Plante 15 : La fougère de boston

Une fougère de boston suspendue dans une pièce. Crédit : aon168

Pour clôturer notre classement des plus grandes plantes à mettre dans votre intérieur, nous avons choisi de vous parler de la fougère de boston. Cette espèce se caractérise par son feuillage persistant et son aspect plumeux. Il est parfait pour décorer le salon, la cuisine et la salle à manger. Vous pouvez la placer sur une table ou la suspendre pour une décoration exotique et originale. La fougère de boston demande peu d’entretien. Il vous suffit de respecter la fréquence d’arrosage recommandée et de réaliser un rempotage environ tous les 2 ans. Cette grande plante doit aussi être placée dans une pièce lumineuse et à l’abri des sources de chaleur.