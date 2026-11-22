À Sydney, un architecte a eu l’idée de construire une petite maison de cinq étages, sur un terrain de 42 m2. L’habitation a été élue “maison de l’année”.

Domenic Alvaro est un architecte originaire de Syndey, en Australie. Après avoir repéré un terrain de 42 m2 qui servait de garage dans la ville, il a eu l’idée de construire une maison à cet endroit pour y vivre avec sa femme.

Ce projet, baptisé “Small House”, a été reconnu pour son architecture urbaine et ses caractéristiques exceptionnelles. En effet, cette maison ultra-compacte se dresse sur cinq niveaux et rappelle cette maison de 122 centimètres de large coincée entre deux immeubles.

Une maison sur 5 niveaux

Au total, la maison offre une surface habitable de 177 m2 alors que le terrain sur lequel elle est bâtie ne fait que 42 m2. L’achat de ce terrain a coûté 230 000 dollars à Domenic Alvaro, soit 210 000 euros. Inspiré par les architectes tokyoïtes qui travaillent avec des espaces très réduits, Domenic Alvaro a eu l’idée de construire une maison en hauteur. Cette recherche de gain de place se retrouve aussi dans une tiny house familiale dont la chambre de l’enfant se cache sous le salon.

Crédit photo : Airbnb

Au rez-de-chaussée, on trouve un garage, une buanderie et un local à vélo. Un escalier permet d’arriver au premier étage où se trouve la suite parentale et une salle de bains. Le deuxième étage est consacré à la cuisine avec la salle à manger.

Une terrasse au cinquième étage

En montant, on trouve le salon au quatrième étage tandis que le cinquième et dernier étage est occupé par un bureau entièrement vitré. Il offre une vue sur la terrasse, accessible par des portes coulissantes, où se trouve un jardin d’herbes aromatiques, des arbustes et des fleurs.

Crédit photo : Airbnb

Le fait que la maison soit verticale permet une ventilation naturelle optimale et favorise la circulation de l’air par les fenêtres, comme l'explique Appartments.com.

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La Maison mondiale de l’année

Cette maison originale a remporté le prix de la Maison mondiale de l’année lors du Festival mondial d’architecture en 2011. Par la suite, Domenic Alvaro a remporté d’autres prix locaux pour cette construction hors du commun.

Finalement, suite à l’arrivée de leur premier enfant, l’architecte et sa femme ont décidé de mettre leur maison en vente. Elle a été vendue au prix de 1,88 million de dollars, soit 1,7 million d’euros. Aujourd’hui, il est possible de louer le logement entier sur Airbnb pour découvrir cette construction pas comme les autres.