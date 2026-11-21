Direction les Dolomites, en Italie, où un ancien centre de vacances a été reconverti en quartier résidentiel. Une villa de 160 m² a même été proposée aux enchères à partir de 180 000 euros.

Un domaine niché au cœur des Dolomites, au pied du mont Antelao.

Construit entre 1953 et 1963, le village de vacances Eni à Borca di Cadore, une commune située dans la province italienne de Belluno, en Vénétie, est le fruit d’un projet imaginé par Enrico Mattei.

À l’époque président du géant pétrolier Eni, il a imaginé ce complexe pour offrir des vacances aux salariés de l’entreprise et à leurs familles.

Ces séjours à la montagne dans un cadre digne d’une carte postale visaient aussi à favoriser les liens entre les collègues et le bien-être des employés.

Un chef d’entreprise crée un village de vacances pour ses employés

La réalisation du projet a été confiée à l’architecte et urbaniste Edoardo Gellner. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait des merveilles.

Le village s’étend sur 200 hectares et abritait alors 270 villas individuelles en bois destinées à loger les travailleurs, deux hôtels pour les personnes seules et les petits groupes, ainsi qu’une colonie de vacances pour accueillir les enfants du personnel, rapporte le magazine AD Italia.

La liste est encore longue. On y trouvait aussi un camping avec des hébergements pour les adolescents. Une église a été bâtie, tandis que des équipements sportifs (courts de tennis, terrains de jeux et pistes de bowling) ont été installés.

Enfin, les vacanciers avaient accès à un centre de soins, à des commerces et à des bars. Certains pouvaient également emprunter des remontées mécaniques pour aller skier.

Crédit Photo : Giacomo de Dona / Progettoborca

Le complexe ferme ses portes après 35 ans de bons et loyaux services

Pendant près de 35 ans, le village de vacances Eni a offert un bol d’air frais et de confort aux employés.

Mais le centre a fermé ses portes en 1992 en raison du coût élevé de son entretien et de la réorganisation du groupe Eni.

En 2000, le complexe a été racheté par la société Minoter. Les villas ont ensuite été vendues à des particuliers, transformant peu à peu le village en un quartier résidentiel.

Certains bâtiments ont continué à accueillir des touristes. De son côté, l’ancienne colonie de vacances composée de dix-sept bâtisses est restée à l’abandon pendant de longues années.

En 2014, la colonie a eu droit à une seconde chance. Elle a en effet fait l’objet d’un projet de réhabilitation culturelle. Le complexe accueille de temps en temps des événements artistiques et culturels.

Crédit Photo : Aldo Ballo / Archives historiques d'Eni

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Des villas encore à vendre

Si le village Eni, situé à 945 mètres d’altitude et à environ 110 km au nord de Venise, a pu renaitre, certaines habitations n’ont toujours pas trouvé de repreneur.

L’une d’entre elles a notamment été mise aux enchères pour un prix de départ fixé à 180 000 euros. Elle mesure 160 m² et est répartie sur deux étages.

Au rez-de-chaussée, on retrouve un séjour, une salle de bain et une pièce pouvant faire office de chambre. L’étage renferme un salon, une cuisine, deux chambres, deux autres salles de bain et un débarras. Enfin, la maison dispose d’une grande terrasse offrant une vue sur le domaine.

Par ailleurs, une autre villa sera proposée aux enchères le 12 janvier 2027. Celle-ci mesure 156 m² et comprend quatre chambres et une terrasse. Son prix de départ ? 425 965 euros.

En Espagne, un entrepreneur américain a lui aussi racheté un village de vacances pour en faire un grand projet touristique.