Un diocèse transforme un terrain vague en village de tiny houses pour seniors menacés de se retrouver à la rue : 28 m² et environ 430 euros par mois tout compris

Direction la Floride, où un diocèse a mis à disposition l’un de ses terrains pour y construire un village de tiny houses destinées aux seniors.

Une initiative pour la bonne cause !

Le diocèse catholique de Pensacola-Tallahassee, en Floride, a mis à profit un terrain lui appartenant pour permettre la construction d’un village de neuf tiny houses.

Ces petites maisons sont destinées aux seniors qui peinent à trouver un logement abordable, rapporte la chaîne Fox10 News.

Un diocèse loue son terrain pour construire des tiny houses pour les seniors

Baptisé « Trinity Village », cet ensemble de maisonnettes a été inauguré le 1er mai 2026, à Pensacola, en Floride, au cours d’une cérénomie officielle, après deux ans de travaux.

Le projet a coûté environ 1,1 million de dollars (environ 981 000 euros). Il a été notamment financé grâce à des dons privés. De son côté, une fondation caritative privée de Floride a donné 300 000 dollars (environ 267 800 euros).

Comme le rapportent nos confrères, l’institution religieuse a loué son terrain dans le cadre d’un bail de 99 ans à loyer symbolique, autrement dit un loyer minime. Elle en reste alors propriétaire, tandis que les résidents peuvent s’installer sur le long terme.

Crédit Photo : Diocese of Pensacola-Tallahassee

Un village pour aider les plus précaires

Ce projet immobilier a un objectif bien précis : permettre aux personnes en difficulté de se loger dans une habitation décente.

« Ce qui m’a vraiment surpris, c’est qu’une grande partie de la population sans-abri est composée de personnes âgées, de plus de 60 ans », a déclaré le diacre Ray Aquado du diocèse catholique de Pensacola-Tallahassee

De son côté, l’évêque William Wack dresse le même constat :

« Les personnes disposant d’un revenu fixe ont beaucoup de mal à faire face à la hausse des loyers et des prix de l’immobilier et, de ce fait, doivent faire des choix difficiles : acheter des médicaments ou se nourrir, plutôt que de rester dans un refuge. Nous voulons donc leur offrir un logement stable et abordable », a-t-il expliqué.

Crédit Photo : Diocese of Pensacola-Tallahassee

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Plus de 70 candidatures

Chaque logement d’environ 28 m² dispose d’une kitchenette, d’une pièce de vie, d’une salle de bains et d’une chambre, sans oublier le coin buanderie et un porche, offrant ainsi tout le confort nécessaire à son locataire, pour un loyer de 500 dollars (environ 430 euros), charges comprises.

« Comparé à ce que vit actuellement quelqu’un qui dort peut-être sous un pont, dans la rue ou dans un centre d’accueil pour sans-abri, c’est le paradis », a ajouté William Wack.

À l’époque, plus de 70 personnes avaient déposé leur candidature dans l’espoir d’emménager dans l’une de ces tiny houses, dont David Sanford.

« C’est très spacieux, je pouvais m’y déplacer librement avec mon fauteuil roulant. C’est l’occasion de me reconstruire, de devenir plus fort et de mener une vie meilleure », avait-il confié.

Crédit Photo : Diocese of Pensacola-Tallahassee

Le diocèse souhaitait aussi proposer un accompagnement social, des services de conseil et un mentorat aux personnes vivant à Trinity Village.

Ce n’est pas tout. L’Église a identifié d’autres terrains dont elle est déjà propriétaire et prévoit de construire d’autres petites maisons à l’avenir.