Un diocèse transforme un terrain vague en village de tiny houses pour seniors menacés de se retrouver à la rue : 28 m² et environ 430 euros par mois tout compris

Direction la Floride, où un diocèse a mis à disposition l’un de ses terrains pour y construire un village de tiny houses destinées aux seniors.

Par 

Ajoutez-nous sur Google Commentaires
Trinity Village

Une initiative pour la bonne cause !

Le diocèse catholique de Pensacola-Tallahassee, en Floride, a mis à profit un terrain lui appartenant pour permettre la construction d’un village de neuf tiny houses.

Ces petites maisons sont destinées aux seniors qui peinent à trouver un logement abordable, rapporte la chaîne Fox10 News.

Un diocèse loue son terrain pour construire des tiny houses pour les seniors

Baptisé « Trinity Village », cet ensemble de maisonnettes a été inauguré le 1er mai 2026, à Pensacola, en Floride, au cours d’une cérénomie officielle, après deux ans de travaux.

Le projet a coûté environ 1,1 million de dollars (environ 981 000 euros). Il a été notamment financé grâce à des dons privés. De son côté, une fondation caritative privée de Floride a donné 300 000 dollars (environ 267  800 euros).

Comme le rapportent nos confrères, l’institution religieuse a loué son terrain dans le cadre d’un bail de 99 ans à loyer symbolique, autrement dit un loyer minime. Elle en reste alors propriétaire, tandis que les résidents peuvent s’installer sur le long terme.

Trinity VillageCrédit Photo : Diocese of Pensacola-Tallahassee

Un village pour aider les plus précaires

Ce projet immobilier a un objectif bien précis : permettre aux personnes en difficulté de se loger dans une habitation décente.

« Ce qui m’a vraiment surpris, c’est qu’une grande partie de la population sans-abri est composée de personnes âgées, de plus de 60 ans », a déclaré le diacre Ray Aquado du diocèse catholique de Pensacola-Tallahassee

De son côté, l’évêque William Wack dresse le même constat :

« Les personnes disposant d’un revenu fixe ont beaucoup de mal à faire face à la hausse des loyers et des prix de l’immobilier et, de ce fait, doivent faire des choix difficiles : acheter des médicaments ou se nourrir, plutôt que de rester dans un refuge. Nous voulons donc leur offrir un logement stable et abordable », a-t-il expliqué.

Trinity VillageCrédit Photo : Diocese of Pensacola-Tallahassee

La suite après cette vidéo

Plus de 70 candidatures

Chaque logement d’environ 28 m² dispose d’une kitchenette, d’une pièce de vie, d’une salle de bains et d’une chambre, sans oublier le coin buanderie et un porche, offrant ainsi tout le confort nécessaire à son locataire, pour un loyer de 500 dollars (environ 430 euros), charges comprises.

« Comparé à ce que vit actuellement quelqu’un qui dort peut-être sous un pont, dans la rue ou dans un centre d’accueil pour sans-abri, c’est le paradis », a ajouté William Wack.

À l’époque, plus de 70 personnes avaient déposé leur candidature dans l’espoir d’emménager dans l’une de ces tiny houses, dont David Sanford.

« C’est très spacieux, je pouvais m’y déplacer librement avec mon fauteuil roulant. C’est l’occasion de me reconstruire, de devenir plus fort et de mener une vie meilleure », avait-il confié.

Trinity VillageCrédit Photo : Diocese of Pensacola-Tallahassee

Le diocèse souhaitait aussi proposer un accompagnement social, des services de conseil et un mentorat aux personnes vivant à Trinity Village.

Ce n’est pas tout. L’Église a identifié d’autres terrains dont elle est déjà propriétaire et prévoit de construire d’autres petites maisons à l’avenir.

Suivez-nous sur Google
Tiny house

Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

À lire aussi
Boiceville Cottages

Inspiré d’un livre pour enfants, il bâtit un village de 140 cottages aux couleurs de pain d’épices : de 50 à 100 m² et occupé à près de 100 % toute l’année

 La tiny house de 22 m² construite par l'architecte Cameron Chafee à Saunderstown, au Rhode Island

Il construit lui-même sa tiny house de 22 m² pendant 3 ans, le soir et le week-end : une cuisine complète, des toilettes cachées dans un placard et 33 000 euros

 La tiny house Beach du Tiny Digs Hotel, à Portland, avec son porche et ses lucarnes

Ils vendent leur centre de bien-être, vivent 7 ans en camping-car puis transforment un vieux parking en hôtel de 12 tiny houses

 Le camping-car de Lauren

À 11 ans, elle achète un vieux camping-car 340 euros avec ses économies et le transforme en mini-maison où elle passe 5 jours par semaine

 La tiny house de Margo Fairchild

À 34 ans, elle transforme un abri de jardin en maison de 22 m² pendant le confinement : 15 mois de chantier plus tard, une chaîne télé lui confie une émission

Le studio aménagé dans l'ancien garage de Monique Marshall, à Los Angeles, pour sa mère Karin Notbom-Healey, 84 ans.

À 84 ans, elle quitte l'appartement new-yorkais où elle a vécu près de 60 ans pour le garage de sa fille : 27 m², une douche de plain-pied et 112 000 euros de travaux