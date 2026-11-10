Elle a mis six ans à pouvoir acheter d'anciennes toilettes publiques abandonnées à Londres : aujourd'hui, c'est un appartement lumineux de 56 mètres carrés qu'elle met en location

À Londres, une architecte talentueuse a transformé des toilettes publiques abandonnées en un magnifique appartement lumineux.

De plus en plus de personnes vivent dans des logements insolites, à l’image de ces jeunes mariés qui habitent dans un silo à grains.

On peut aussi citer ce cargo rouillé transformé en maison flottante. De son côté, Laura Clark a tout simplement décidé de transformer des toilettes publiques abandonnées en un appartement, rapporte le magazine spécialisé Inhabitat.

Le résultat vaut le détour !

Une architecte souhaite acquérir d’anciennes toilettes publiques délabrées

Nous sommes en 2005 à Londres, en Angleterre. Fraîchement diplômée de l’École d’art de Glasgow, Laura Clark tombe sous le charme d’anciennes toilettes publiques souterraines situées à Crystal Palace, dans le sud-est de la capitale.

À l’époque, cette jeune architecte recherche un défi original et ce lieu abandonné coche toutes les cases. Elle décide donc de l’acheter.

« Pour moi, il s’agit de sauver des sites chargés d’histoire, mais aussi abandonnés et oubliés », confie-t-elle au Telegraph.

Pour réaliser son projet, elle doit d’abord identifier le propriétaire du terrain. Très vite, elle découvre que les anciennes toilettes ne peuvent pas être exploitées commercialement. Elle décide alors d’en faire une habitation chaleureuse.

Au total, elle dépense 3 000 livres sterling (environ 3 600 euros) en frais administratifs et juridiques et assiste à de nombreuses réunions avec le service d’urbanisme pour faire aboutir son idée.

Elle les transforme en un appartement chaleureux

Le hic ? L’identité du propriétaire des lieux demeure incertaine. Laura commence alors à perdre espoir. Elle est persuadée qu’elle ne pourra jamais obtenir l’autorisation de réaliser des travaux.

Par chance, les toilettes finissent par être mises en vente. La jeune femme parvient à les acheter en 2011 pour 20 000 livres sterling (environ 24 000 euros). Elle peut enfin donner vie à son futur appartement.

Construites en 1929, les toilettes avaient été utilisées jusque dans les années 1980. C’est Laura qui a réalisé une grande partie de la rénovation. Au total, elle a déboursé 65 000 livres sterling (environ 78 000 euros) pour les rendre habitables.

Elle a également travaillé aux côtés d’ouvriers, de maçons et de charpentiers. Certains de ses amis sont venus donner un coup de main. Problème : tous étaient incommodés par les odeurs qui se dégageaient des lieux…

À noter que la rénovation a duré six mois.

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Le résultat est impressionnant

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Laura a fait des merveilles. Cet espace souterrain aux allures de cachot ne ressemble plus du tout à ce qu’il était.

D’une superficie de 56 m², l’appartement abrite désormais une chambre, un salon, une cuisine moderne, une salle de bain ornée de feuilles d’or et un petit jardin extérieur aménagé dans l’ancien escalier des toilettes pour femmes.

L’architecte a ajouté des étagères épurées et conservé les carreaux de la crédence de la cuisine, qui proviennent de la structure d'origine, tout comme un miroir placé dans le salon.

La Londonienne a aussi affiché dans la cuisine une petite affiche de santé publique mettant en garde contre les dangers des maladies vénériennes. Une pointe d’humour qui rappelle l’origine des lieux.



Selon la BBC, Laura a vécu dans ce logement pas comme les autres pendant plusieurs années avant de s’installer en Écosse. Elle le propose désormais à la location.