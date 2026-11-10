Faute de pouvoir acheter à Londres, ils font d'un ancien cargo rouillé une maison flottante de 150 m² : voici son prix aujourd'hui

Faute de pouvoir acheter un bien à Londres, un couple a décidé de transformer un vieux cargo en une magnifique maison flottante.

Christina Miles et Rohan Tully rêvaient de devenir propriétaires à Londres. Le hic ? Le couple n’avait pas les moyens de concrétiser ce projet immobilier.

Loin de baisser les bras, les deux Londoniens, qui vivaient dans un petit appartement du centre de la capitale avec leur fille, ont trouvé une solution : acheter puis rénover un vieux cargo en maison flottante.

Ce logement insolite n’est sans rappeler cette tiny house de luxe sur l’eau.

Un couple achète et rénove un cargo construit en 1965

L’aventure a commencé en 2018, lorsque le couple a acheté un vieux navire industriel datant de 1965 en Belgique pour moins de 100 000 livres sterling (environ 115 000 euros), rapporte le site House Beautiful UK.

Le cargo, qui présentait d’importantes traces de rouille, a ensuite été transporté aux Pays-Bas, où une partie de la coque a été découpée pour ramener sa longueur de 40 à 30 mètres.

Crédit photo : Christina Miles et Rohan Tully

La raison ? Cette opération était primordiale pour trouver un emplacement à Londres afin d’y amarrer leur futur chez-soi pas comme les autres.

Une fois le bateau acheminé en Angleterre, Christina et Rohan ont commencé les travaux de rénovation. Les deux ont réalisé une grande partie du travail eux-mêmes. Ils ont aussi bénéficié de l’aide de leurs proches sur le chantier.

Enfin, ils ont fait appel à des ouvriers pour installer la plomberie et l’électricité. Au total, les rénovations ont duré quinze mois et se sont achevées au printemps 2020.

Tout au long de cette période, les parents ont déménagé à sept reprises. Ils ont posé leur valise à bord de leur habitation flottante peu avant le premier confinement au Royaume-Uni. De son côté, ce couple a emménagé dans un silo à grains transformé en une maison chaleureuse et confortable.

Une maison flottante à couper le souffle

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Britanniques ont fait des merveilles. L’ancien cargo ne ressemble plus du tout à ce qu’il était plus de cinquante ans après sa construction.

La péniche, d’une superficie de 150 m², semble tout droit sortie de Pinterest. Répartie sur deux étages, cette maison flottante n’a rien à envier aux habitations traditionnelles. L’habitat sur l’eau répond aussi à d’autres besoins, comme le montrent ces maisons flottantes conçues contre les crues.

Cet espace communique avec une magnifique terrasse extérieure par de grandes portes-fenêtres, offrant une vue imprenable sur l’eau. À l’intérieur, on retrouve un salon spacieux, une grande salle à manger et une cuisine ouverte.

« Nous avons décidé dès le départ de privilégier les grands espaces ouverts, plutôt que d'ajouter des pièces supplémentaires. Notre objectif a toujours été d'éviter l'impression d'être dans une péniche exiguë », explique Christina à House Beautiful UK.

Le rez-de-chaussée comprend la chambre principale avec sa propre salle de bain équipée d’une baignoire et d’un double lavabo. Deux autres chambres simples et une deuxième salle d’eau complètent cet intérieur.

Ce luxueux cargo est doté d’un chauffage au sol, d'un système audiovisuel intelligent et d'un système d'éclairage performant.

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La maison flottante est à vendre

Le bateau est amarré à Penton Hook Marina, un port de plaisance situé sur la Tamise, dans le Surrey. À noter que le coût de cet emplacement est comparable au loyer d’un deux-pièces dans le centre de la capitale.

En 2024, Christina et Rohan ont mis leur logement en vente après leur séparation. Les deux ex, qui vivent désormais à l’étranger avec leur fille, avaient estimé leur bien à 750 000 livres sterling (environ 899 170 euros).

Le problème ? À l’époque, cette propriété n’avait pas trouvé d’acheteur. L’année suivante, l’ancien couple a baissé son prix à 525 000 livres (environ 629 419 euros) dans l’espoir de la vendre une bonne fois pour toutes.