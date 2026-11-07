Elle achète un Boeing 747 pour 35 000 euros avec sa carte de crédit : elle vit aujourd'hui sous ses ailes, dans une maison de 370 m²

Aux États-Unis, une femme a acheté un vieux Boeing 747 pour le transformer en maison. Aujourd’hui, elle vit dans ce logement insolite, avec les ailes de l’avion au-dessus de sa tête.

Francie Rehwald a un logement pas comme les autres. En effet, elle a décidé d’acheter un vieux Boeing 747 dans une casse du désert de Mojave. L’appareil a autrefois transporté plus de 500 personnes dans les airs avant d’être abandonné. Si l’avion neuf était estimé à 200 millions de dollars (178 millions d’euros), Francie a pu l’acheter pour 40 000 dollars (35 000 euros). Cette idée de reconversion rappelle celle d’un couple qui a transformé un silo en maison.

Elle a pu payer avec sa carte de crédit pour accumuler des miles aériens. L’avion a ensuite été découpé en plusieurs pièces, qui ont été transportées sur de gros camions sur plus de 160 km jusqu’à Camarillo, près de Malibu. Comme elle, un homme a acheté un Boeing 727 et vit à l'intérieur en plein cœur de la forêt.

“J’adore recycler, j’adore les maisons écologiques et l’architecture contemporaine, et j’aime particulièrement la nature et l’environnement naturel”, a déclaré Francie à NBC News.

Les ailes forment le toit de la maison

Au total, 350 tonnes de ferraille provenant de l’avion ont été transformées en maison perchée au sommet d’une montagne à Malibu. Les ailes de l’avion, d’une superficie de 510 m², ont été utilisées pour créer le toit de la maison. Pour les transporter, il a fallu louer un hélicoptère à 10 000 dollars l’heure, soit 8 911 euros.



Crédit photo : Francie Rehwald

Ce logement insolite a été construit par l’architecte David Hertz, propriétaire du cabinet Studio of Environmental Architecture. Bien qu’il soit spécialisé dans la construction de maisons à partir de matériaux recyclés et naturels, c’est la première fois que l’architecte a construit une maison à partir d’un gigantesque avion.

“Il y a eu une longue préparation avant d’en arriver là, qui a nécessité l’obtention de l’approbation de 17 agences gouvernementales et la fermeture de cinq autoroutes rien que pour transporter les pièces”, a déclaré l’architecte du logement, David Hertz.

Une maison de 370 m2

Aujourd’hui, Francie vit dans une maison de 370 m2. Des murs en béton ont été creusés à flanc de colline pour soutenir les ailes qui forment le toit et des structures en acier ont été placées là où se trouvaient les moteurs de l’avion. Des parois en verre relient la dalle de béton au toit.



Crédit photo : Luxury Launches

Au départ, le projet devait être plus ambitieux car l’architecte souhaitait construire une maison d’hôtes, un atelier d’artiste et un pavillon de méditation. Finalement, ces idées ont été abandonnées. Cependant, il a tenu à réutiliser un maximum de pièces de l’avion pour créer cette maison. Les hublots ont par exemple été récupérés comme fenêtres. Ce projet est similaire à celui de cette femme qui vit dans un Boeing 727 avec un jacuzzi dans le cockpit.

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Des habitations insolites

L’une des ailes de l’avion est directement reliée à la chambre de Francie, qui peut sortir et aller se promener sur l’aile qui surplombe les collines de Malibu. Bien que sa décision de créer un logement à partir d’un avion soit peu ordinaire, elle n’a pas surpris ses proches.

“Je trouvais ça un peu fou, mais ça correspondait bien à ma mère. C’est une sacrée personnalité. Ma mère est définitivement une hippie dans l’âme. Alors vivre dans les montagnes de Malibu, dans une maison entièrement écologique, c’est parfait”, a déclaré Minka, sa fille.



Crédit photo : Luxury Launches

Désormais, Francie vit dans une maison construite à partir de pièces recyclées d’un avion. Elle n’est pas la seule personne de son quartier à avoir un logement insolite car on trouve aussi une maison comparée à un gigantesque accélérateur de particules, ainsi qu’une autre semblable à une soucoupe volante, perchée sur une tour cylindrique.

Un quartier pas comme les autres !