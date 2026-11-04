Elle perd sa maison dans un incendie et achète un vieux Boeing 727 pour 2 000 dollars : ses enfants et elle vont y vivre dans 140 m², avec un jacuzzi dans le cockpit

Cette Américaine a rénové et aménagé un Boeing 727 hors d’usage pour en faire sa maison. Les dépenses ont été bien moins élevées que si elle avait acheté une vraie maison ou une caravane.

Certains font le choix de vivre dans des tiny houses, des containers rénovés, des caravanes ou même des bus. Cette Américaine était bien en avance sur son temps puisqu’elle a emménagé dans un vieux Boeing 727 dès les années 1990.

Jo Ann Ussery a vécu dans un avion durant plusieurs années après avoir perdu sa maison. Tout cela lui a coûté moins cher que si elle avait opté pour une maison traditionnelle.

Vivre dans un vieux Boeing 727 entièrement rénové

En 1993, Jo Ann Ussery perd sa maison dans un incendie. Le coût pour la rebâtir ou en acheter une autre lui aurait coûté un bras.

Un jour, son beau-frère, contrôleur aérien, lui suggère l’idée d’acheter un vieil avion. Jo Ann Ussery adhère à l’idée et jette son dévolu sur un Boeing 727 hors service et délabré. Elle dépense environ 2 000 dollars pour acquérir l’avion qui deviendra sa future maison, renseigne Unilad.

Quand son histoire a fait le tour des médias américains, l’esthéticienne originaire de Benoit, dans le Mississippi, a raconté que l’achat de l’avion avait été une meilleure affaire que si elle avait acheté une caravane ou un mobile-home.

Des dépenses totales s’élevant à moins de 30 000 dollars

Crédit photo : Getty images

Désormais propriétaire de ce vieil avion, Jo Ann Ussery se donne corps et âme pour le rénover. Durant six mois, la mère de famille réalise elle-même la majeure partie des travaux : isolation, plomberie, décoration dans les 140 m²… Jo Ann Ussery possède déjà un terrain au bord d’un lac à Benoit sur lequel elle décide d’installer son avion-maison en 1994.

Au total, pour l’achat, le transport et l'aménagement, la mère de famille dépense un peu moins de 30 000 dollars (soit environ 60 000 dollars de 2023, après ajustement à l’inflation), selon CNN.

La moitié avant de l’avion se retrouve suspendue au-dessus d’un plan d’eau. La famille accède à l’intérieur par un escalier situé à l’arrière de l’appareil et qui s’ouvre comme une porte de garage. L’intérieur du Boeing est transformé en un véritable cocon. Cette reconversion rappelle celle d’un Boeing transformé en hôtel au Costa Rica, au milieu de la jungle.

Le cockpit transformé en jacuzzi

Crédit photo : Getty images

L’avion abrite trois chambres, deux salles de bain, un salon, une cuisine équipée et une buanderie. Le clou du spectacle reste sans doute le cockpit, transformé en salle de bain principale dans laquelle Jo Ann Ussery a installé un jacuzzi.

Pour les toilettes, elle a choisi de garder celles d’origine tandis que les compartiments à bagages offrent maintenant des espaces de rangement. Les murs sont tapissés de lambris et les éclairages d’origine au plafond sont toujours apparents.

Jo Ann Ussery et ses enfants ont vécu dans ce Boeing 727 de 1995 à 1999. L’avion est tombé du camion qui le transportait lors d’un déplacement vers un autre terrain situé non loin de là. L’histoire de la mère de famille en a inspiré beaucoup à suivre ses pas.