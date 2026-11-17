À Plounévez-Moëdec, un couple a repéré une maison annoncée depuis cinq minutes, puis l’a visitée dès le lendemain, sans négocier le prix.

Cela n’aura échappé à personne. Devenir propriétaire est de plus en plus difficile, en particulier pour la jeune génération. Face à cette situation, certaines personnes se tournent vers des tiny houses. Pour économiser avant d’acheter, un autre couple vit sans loyer dans un abri de jardin transformé en petite maison par les parents de la jeune femme.

Malgré ces difficultés, Fabien Roudaut et sa compagne Nohane Cariou, une employée de La Poste âgée de 23 ans, ont pu s’offrir leur premier bien immobilier. Voici comment ils ont fait.

Cette commune bretonne attire les jeunes acheteurs

Originaire de Bretagne, le couple cherchait une maison située entre leurs lieux de travail, rapporte Actu.fr.

Ils ont jeté leur dévolu sur Plounévez-Moëdec, dans les Côtes-d’Armor pour une raison bien précise : cette commune rurale du Trégor propose des prix immobiliers attractifs pour les jeunes actifs.

Selon les données des notaires arrêtées au 31 juillet 2026, le prix médian des maisons anciennes y atteint 121 500 euros. Résultat : c’est ici que l’immobilier est le plus abordable dans le Trégor. Autre avantage : Plounévez-Moëdec est en plein développement.

« Plounévez-Moëdec est une commune qui se développe. Il y a une école, des commerces et, pour moi, qui travaille à Plouigneau, je prends tout de suite la RN12 », explique Fabien à Actu Bretagne.

Un couple repère une maison en vente depuis cinq minutes

Le jeune homme et sa compagne ont fait appel à l’office notarial de Plouaret pour dénicher la propriété de leurs rêves : une longère ancienne nécessitant peu de travaux et disposant d’un jardin et d’un espace de stockage.

Fabien et Nohane ont finalement trouvé la perle rare sur Internet. Aussitôt repérée, le notaire est appelé.

« Elle était en vente depuis cinq minutes. On a appelé le notaire, visité le lendemain et fait les papiers le jour même. On n’a même pas négocié », se souvient le couple.

Ces derniers ont pu avoir un prêt grâce à leurs emplois en CDI. Même son de cloche pour Bryan Triconnet et sa partenaire Marine.

Ce pompier volontaire et cette assistante commerciale ont également acheté un bien à Plounévez-Moëdec.

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La maire de la commune se réjouit

Le couple a opté pour une maison ancienne. Un choix économique et stratégique, d’autant qu’elle se trouve non loin de leur lieu de travail.

« On est au milieu de Lannion, Morlaix et Guingamp. Il y a la forêt, un stade, une école Diwan et des clubs de sport », confie le jeune homme.

De son côté, la maire Sonia Allain se réjouit de l’arrivée de ces jeunes habitants. Elle raconte :

« On a une population vieillissante. Pour faire vivre le village, nous avons besoin de jeunes ». (Sonia Allain)

L’édile met aussi en lumière les prix avantageux pratiqués dans la commune :