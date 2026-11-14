Elle vit sans loyer avec son compagnon dans le jardin de ses parents, le temps d'économiser pour acheter : leur ancien abri est devenu une maison de 46 m²

Tiana Molony avait besoin d’économiser de l’argent pour s’acheter une maison. Elle a pu compter sur l’aide de ses parents qui ont aménagé leur abri de jardin en mini-maison pour l’héberger.

Tiana Molony a pour objectif d’acheter une maison dans sa ville natale, à Santa Barbara, avec son petit ami. Cependant, acheter une maison demande beaucoup d’argent, et Tiana ne voulait pas dépenser la majeure partie de ses revenus dans un loyer le temps de trouver l’habitation idéale.

À Santa Barbara, le loyer mensuel d’un appartement est d’environ 2 901 dollars, soit 2 623 euros par mois. Ce prix peut encore augmenter pour un logement bien situé ou équipé.

Une petite maison dans le jardin

Face à cette situation, Tiana a reçu l’aide de ses parents qui lui ont proposé de transformer leur abri de jardin en mini-maison. C'est également le cas de ce jeune de 18 ans qui vit dans le jardin de ses parents le temps d'économiser pour s'acheter sa propre maison. Le petit hangar de la famille de Tiana est situé sur un terrain de 2 hectares, et Tiana et son compagnon ont immédiatement accepté la proposition.



Crédit photo : Tiana Molony

Pour commencer, la mère de Tiana a contacté des entrepreneurs pour planifier l’aménagement de la maison, selon Business Insider. Cependant, la famille a rencontré des obstacles pendant les travaux.

Une petite maison de 46 m²

Il était notamment difficile de faire venir des plombiers, des électriciens et des entrepreneurs, qui avaient d’autres projets en parallèle et ne faisaient pas de la mini-maison leur travail principal. Au total, Tiana a mis un mois avant de trouver un plombier.



Crédit photo : Tiana Molony

Après cinq mois de travaux, la petite maison était terminée. D’une superficie de 46 m², elle comporte une cuisine ouverte sur le salon, une chambre et une salle de bains équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge superposés. Il n'y a pas que les enfants qui peuvent vivre dans de tels logements. C'est aussi le cas de ce couple de soixantenaires qui a emménagé dans une maison au fond de son jardin pour laisser la maison familiale à son fils.

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De grosses économies

Tiana et son petit ami vivent dans cette maison gratuitement et peuvent économiser pour s’acheter leur propre habitation. Ils ont toujours des dépenses fixes comme les courses et l’essence, mais ne paient plus de loyer, ce qui leur permet de mettre de l’argent de côté.

Crédit photo : Tiana Molony

Par la suite, quand le couple sera prêt à acheter une maison, les parents de Tiana envisagent d’utiliser leur abri de jardin aménagé pour accueillir des invités ou d’autres membres de la famille. La transformation d’un abri en logement rappelle aussi celle d’une ancienne télécabine en mini-maison en Suisse.