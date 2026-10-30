Elle paie 5 900 euros une maison « à 1 euro » dans le village sicilien de son arrière-grand-père : cinq ans plus tard, les travaux ont coûté 425 000 euros

En 2019, le village de Sambuca di Sicilia a mis aux enchères des propriétés abandonnées pour un euro. Sept ans plus tard, Meredith Tabbone partage son expérience.

Meredith Tabbone, une Américaine d’origine sicilienne, a jeté son dévolu sur une maison située à Sambuca di Sicilia, qui mettait aux enchères des propriétés abandonnées à partir d’un euro. En cinq ans, les travaux lui ont fait dépenser près d’un demi-million d’euros.

Les États-Unis sont majoritairement peuplés d’anciennes familles européennes et certaines d’entre elles retracent le parcours de leurs aînés afin de se rapprocher de leurs racines. Originaire de Chicago, où une forte communauté italo-américaine a migré il y a plus d’un siècle, Meredith Tabonne s’était plongée dans des recherches sur l’histoire de sa famille.

En 2019, cette conseillère financière de métier a retracé le parcours de son arrière-grand-père jusqu’au village de Sambuca di Sicilia en Italie, avant qu’il ne commence une nouvelle vie en Amérique. Au même moment, elle apprend que cette commune mettait aux enchères des propriétés abandonnées à partir d’un euro, soit environ 1,05 dollar.

D’après son témoignage à NBC, la coïncidence était « trop belle pour être vraie », et elle y a vu un signe qui l’a poussée à faire une offre. Alors que les enchères pour les propriétés siciliennes commençaient à 1 euro, Meredith a misé 5 555 euros pour son immeuble. Taxes et frais compris, elle a dépensé 5 900 euros (environ 6 200 dollars) pour devenir propriétaire du bien.

Crédit photo : Meredith Tabbone

Elle achète la maison voisine pour fusionner les rénovations

Elle s’est rendue pour la première fois dans sa nouvelle maison en juin 2019. L’état de la propriété était « au mieux déplorable » : pas d’électricité, pas d’eau courante, de l’amiante dans le toit et « probablement deux pieds de fientes de pigeons sur le sol ».

Après avoir visité les lieux, elle a également racheté la maison voisine, inoccupée, dans le cadre d'une vente de gré à gré avec le propriétaire, pour 22 000 euros (un peu plus de 23 000 dollars).

La fusion des deux propriétés a entraîné une augmentation du budget de rénovation. Meredith avait initialement prévu de dépenser 40 000 euros pour rénover 57,6 m², mais ce montant est passé à 140 000 euros pour couvrir 250 m².

À la fin des travaux de rénovation, en octobre 2023, elle avait dépensé environ 425 000 euros, soit 446 000 dollars. Le projet ayant pris du retard en raison de la pandémie et s’étant étalé sur plusieurs années, elle a pu financer l’ensemble des travaux au fil du temps sans avoir à contracter de prêt.

Crédit photo : Meredith Tabbone

Une résidence secondaire quatre mois par an

L'objectif de Meredith avec sa propriété sicilienne était de construire une maison de vacances où elle pourrait également accueillir ses amis et sa famille en visite. Au total, elle a dépensé environ 475 000 dollars pour la maison de ses rêves en Italie.

Pour commencer, l'équipe de rénovation a procédé à des modifications structurelles, notamment en abattant plusieurs murs pour ouvrir les espaces communs, en mettant les sols au même niveau dans les deux bâtiments, en ajoutant des poutres en acier pour assurer la résistance aux séismes et en aménageant deux terrasses.

Aujourd’hui, l’Italo-Américaine âgée de 45 ans utilise sa propriété sicilienne comme résidence secondaire, mais elle affirme qu’elle s’y sent comme chez elle. La maison comprend deux chambres principales, deux chambres d’amis, une cuisine aux finitions modernes, une grande salle à manger ornée d’un mur de photos, une bibliothèque, un salon, un sauna à chaleur sèche et deux terrasses, dont l’une est équipée d’un four à pizza et d’un coin repas en plein air.

Crédit photo : Meredith Tabbone

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Une maison qui sera redonnée au village

Meredith a confié avoir puisé son inspiration auprès de son père, qui était architecte et qui est décédé lorsqu'elle avait 15 ans. Elle a d’ailleurs baptisé la maison « Casa dell'Architetto » en son honneur. La propriétaire explique que son objectif était de concevoir un espace « simple, mais marquant », en clin d'œil au personnage de Don Draper dans la série « Mad Men ».

Le projet achevé est « mille fois mieux » que sa vision initiale, dit-elle.

« C'est moderne, mais ça reste chaleureux. Et cela met vraiment en valeur tous les atouts qui existaient déjà dans la maison », comme les arcades d'origine, un évier en auge dans la cuisine et un escalier unique.

Maintenant que sa maison est terminée, Meredith prévoit de passer quatre mois par an en Sicile. Elle s'en sert également comme lieu de rencontre pour organiser des dîners avec les amis qu'elle s'est faits à Sambuca.

Une communauté qu’elle qualifie de « formidable », composée d'expatriés et d'habitants du coin, dit-elle. Meredith explique que sa propriété de Sambuca est bien plus qu’un simple lieu de vacances.

« Pour moi, cette maison représente avant tout un pont entre mon passé et mon avenir. Cela m’a permis de renouer véritablement avec les racines de mon père. Mais cela concerne aussi mon avenir, car c’est quelque chose que j’ai créé pour moi-même… où je peux davantage penser à profiter de la vie et à trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. »

Meredith n’a pas l’intention de vendre la maison et l’a déjà promise à un cousin si elle venait à décéder avant lui. Après cela, elle sera donnée au village.