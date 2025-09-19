Il achète une villa en Italie pour 20 000 € afin de la rénover, son aventure fait rêver les internautes

Un père de famille a quitté le Royaume-Uni pour acheter une villa abonnée en Italie. Un choix qui lui a permis de faire des économies.

Jonathan Smith, un Britannique originaire de Manchester, a toujours rêver de posséder une maison de vacances.

Au fil de ses recherches, ce père de famille de 38 ans est tombé sur une villa abandonnée à vendre. Une offre en or puisque le bien était disponible à un prix accessible pour le trentenaire.

Crédit Photo : Jonathan Smith

Séduit par la propriété, ce dernier a décidé de s’installer en Italie, plus précisément dans la ville balnéaire de Mazara del Vallo, sur la côte ouest de la Sicile.

« J'en avais assez du Royaume-Uni. J'avais l'impression d'être pris dans une course effrénée, le coût de la vie est tellement élevé et il y a tellement de criminalité (…) J’ai été surpris de voir à quel point on pouvait acheter des propriétés à l’étranger pour pas cher », explique Jonathan au Mirror.

L’homme a acheté cette masure historique il y a environ un an. Elle était inoccupée depuis vingt-ans et disponible sur le marché depuis cinq ans au prix de 100 000 euros.

Crédit Photo : Jonathan Smith

Dans l’espoir de faire une bonne affaire, il a contacté l’agent immobilier avec une offre de 20 000 euros. À sa plus grande surprise, l’acteur potentiel a pu acquérir la maison pour seulement 21 000 euros.

« C’est fou, c’est une villa indépendante. À Manchester, on ne pourrait même pas avoir un garage pour ce prix », poursuit le papa de deux enfants.

Des travaux de rénovation hors normes

Après avoir récupéré les clés de la bâtisse, cinq semaines plus tard, Jonathan a été rattrapé par la réalité en découvrant l’ampleur des travaux de rénovation.

« J’achetais en quelque sorte une coquille vide. Tous les meubles et les effets personnels des anciens propriétaires étaient encore dans la villa. Elle était infestée de rongeurs, horrible et vieille. Tout devait être reconstruit et refait, des fenêtres au sol, en passant par les canalisations et l’électricité », se souvient le principal concerné.

Face à cette situation, celui qui travaillait dans le secteur de l’hôtellerie a retroussé ses manches pour donner vie à son nouveau cocon. Il a notamment appris à bricoler en regardant des tutos sur YouTube.

« Cela a été un apprentissage considérable (…) Il n'y avait ni gaz, ni eau, ni électricité, ni système d'évacuation des eaux usées, j'ai donc dû me pencher sur tous ces aspects », assure Jonathan.

Jusqu’à présent, il a terminé l’installation électrique de la villa, construit une terrasse dans le jardin, réparé le puits et planté des manguiers, des oliviers et avocatiers.

« Au cours de l’année écoulée, il n’y a pas eu de gros travaux visibles, mais beaucoup de petits travaux (…) Tout va commencer à prendre forme dans les prochains mois ».

Crédit Photo : Jonathan Smith

Crédit Photo : Jonathan Smith

« Trouver un bon équilibre »

En ce qui concerne l’intérieur, Jonathan prévoit d’ajouter des éléments modernes, tout en préservant le charme des matériaux d’origine.

« J’espère que nous parviendrons à trouver un bon équilibre entre les deux », confie le propriétaire des lieux.

Depuis un an, celui-ci passe 80% de son temps en Italie. Il retourne souvent au Royaume-Uni pour voir sa compagne et ses deux fils. Sa famille se rendra en Italie pendant les vacances scolaires. Elle envisage de déménager dès que la villa sera habitable.

Crédit Photo : Jonathan Smith



« Nous allons nous installer là-bas de façon permanente, c'est pourquoi je passe autant de temps que possible sur place. Les enfants vont s'inscrire dans des écoles là-bas, c'est tellement excitant et c'est une véritable aventure », raconte le Britannique.

En attendant, il documente les travaux de rénovation sur sa chaîne YouTube, ainsi que sur son site internet. Une chose est sûre : son projet suscite des vagues de commentaires sous les vidéos. Nombreux sont ceux qui félicitent Jonathan d’avoir accompli son rêve.

Une personne a écrit :

« Chacun a son propre chemin à suivre dans la vie, et beaucoup ne le trouvent jamais. Dans votre cas, vous l'avez trouvé avant qu'il ne soit trop tard. Bravo et excellent travail ».

Une autre a commenté :

« La vie est courte, profites-en au maximum ».

Enfin, un utilisateur a indiqué :