Évadez-vous sans sortir de chez vous avec ces superbes affiches vintage

Si vous êtes amoureux de la décoration vintage, on vous propose aujourd’hui une sélection de posters et d’affiches au design ancien qui rajouteront beaucoup de vie et de couleurs à votre intérieur.

Comme à chaque printemps, le renouvellement de votre intérieur vous paraît indispensable et très souvent, c’est la décoration qui y passe. Et si vous vous orientiez cette fois-ci vers une décoration vintage ? Pour ce faire, découvrez les affiches Marcel Travel Posters !

Une affiche Air Australia pour s'évader à l'autre bout du monde. Crédit photo : Marcel Travel Posters

Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez opter pour des affiches posters au style très vintage qui vous rappelleront vos meilleurs moments de vacances ou vous permettront des moments d’évasion. Autre avantage, ces posters ne prennent pas forcément beaucoup de place sur les murs, et ne nécessitent pas un grand chambardement dans votre décoration, tout en apportant de la couleur et attirant les regards intrigués.

Ainsi, on vous conseille de chercher votre bonheur sur Marcel Travel Posters, société française spécialisée dans les affiches vintage. L’entreprise 100% française propose un vaste choix d’illustrations originales au style rétro, dépeignant en majorité toutes les plus belles destinations touristiques françaises, et même au-delà des frontières.

Une affiche rétro pour les amoureux de la pétanque. Crédit photo : Marcel Travel Posters

Ces affiches vintages sont inspirées des voyages, des loisirs et des rencontres que nous faisons partout dans le monde. Des posters qui offrent de véritables moments d’évasion immortalisés sur papier glacé. Ces magnifiques créations, réalisées à la main par Julien, un artiste et artisan collaborant avec Travel Marcel Posters, seront parfaites pour intégrer la décoration de votre intérieur.

Des affiches rétro pour des moments d'évasion et une déco vintage

Parmi la gamme de produits, on trouve donc de nombreuses références aux destinations touristiques françaises comme la Corse, la Bretagne, la côte Basque, la Provence, les Alpes, les Pyrénées et aussi quelques villes comme La Baule, Albi, Antibes, Arras, Arcachon, Granville, Honfleur et Hossegor, sans oublier Paris et Lille, pour ne citer qu’elles.

Une affiche illustrant la French Riviera à Nice. Crédit photo : Marcel Travel Posters

On y trouve aussi des références à des destinations à l’étranger comme Barcelone, l’Australie, Berlin, l’Afrique, New York, la Suisse ou Séville. D’autres affiches vintage sont des références aux loisirs comme certains sports : le football, le skate, le ski, le vélo, la pétanque, la pelote basque et le tennis. Sans oublier certains événements traditionnels locaux comme les fêtes de Bayonne et les courses landaises.

Une affiche représetant le parc Guell à Barcelone. Crédit photo : Marcel Travel Posters

Enfin, les autres moments d’évasions offerts par ces posters sont plus de l’ordre des spécialités gastronomiques. On trouve en effet des affiches sur quelques boissons typiques françaises à consommer avec modération comme le pastis marseillais, les bières d’Alsace, le champagne et des vins célèbres. Mais également, des posters hommages à la gastronomie comme la raclette, les canelés de Bordeaux, la moutarde de Dijon, le biscuit nantais ou la chocolatine chère au Sud-Ouest.

Une affiche pour les passionnés de la raclette. Crédit photo : Marcel Travel Posters

On y trouve même une référence à des produits artisanaux régionaux comme l’affiche sur les espadrilles de Mauléon. Autre référence culturelle française, le cinéma avec l’affiche “Les Gendarmes crèvent l’écran”, de Cruchot à Marleau, où l’on reconnaît l'inénarrable Louis de Funès.

L’entreprise utilise du papier de haute qualité 350g/m² préservé dans un étui de protection en carton. Chacune des affiches est disponible en plusieurs dimensions, soit 30x40cm ou soit 50x70cm. Vous pouvez donc vous faire livrer soigneusement ces jolis posters dans des cadres ou entubés. Quels que soient vos passions et vos goûts, vous trouverez forcément des affiches pour habiller votre intérieur avec goût. Toutes ces affiches sublimes sont donc à découvrir sur Marcel Travel Posters.