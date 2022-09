30 idées décorations pour votre intérieur

La décoration d’intérieur reflète la personnalité des occupants des lieux. Pour vous inspirer, voici 30 idées de décoration pour votre intérieur.

La décoration d’intérieur : un art à part entière

Couple qui décore la maison Credits : gorodenkoff

À voir aussi

Lorsque vous entrez pour la première fois dans une maison, la décoration intérieure est la première chose qui vous saute aux yeux. Il faut savoir qu’à travers la décoration d’intérieur, il est possible d’en savoir énormément sur une personne. Pour ladite personne, la décoration est un moyen d’exprimer sa personnalité, de montrer ce qu’elle aime et ce qui la passionne, ou encore de montrer quelques-uns de ses traits de caractère. Par exemple, la décoration d’intérieur d’une personne calme et réservée tend plus vers le style scandinave, un classique intemporel, ou vers le minimalisme. D’un autre côté, une personne extravertie opte généralement pour des murs aux couleurs flashy et des meubles aux formes originales et atypiques. Dans tous les cas, la décoration de la maison d’une personne est le reflet de ce qu’elle est à l’intérieur.

C’est justement pourquoi il faut accorder énormément d’importance à la décoration de l’intérieur. Souvent, nous nous focalisons sur une unique pièce : le salon. Cela est compréhensible par rapport au fait que le salon est le premier contact d’une personne extérieure avec la maison. Toutefois, pour une décoration aboutie, chaque pièce de la maison doit être correctement décorée. Vous pouvez très bien opter pour une harmonie générale de la décoration de maison en adoptant un style unique. Vous pouvez également varier les plaisirs avec des styles différents pour chaque pièce. L’important est de respecter l’équilibre, maître-mot en décoration.

Voici plusieurs idées de décoration pour votre maison, divisées en 3 catégories :

Les idées déco pour le salon ;

; Les idées déco pour la chambre ;

; Les idées déco pour la cuisine.

10 idées déco pour le salon

Salon scandinave Credits : JFReplica

Le salon est la pièce principale d’une maison. En tant que pièce à vivre, sa décoration doit être travaillée et son aménagement doit être fait intelligemment.

Le mobilier en palettes en bois

Salon en palettes Credits : vicnt

L’idée d’un mobilier en palettes en bois est à creuser. En effet, le bois apporte un côté rustique, naturel et chaleureux. De plus, les meubles en palettes de bois sont moins chers que les meubles classiques, et sont très populaires en ce moment.

Le salon de fauteuils

Salon lumineux avec fauteuil Credits : JZhuk

Au lieu de mettre un canapé dans le salon, il est possible d’installer uniquement des fauteuils. Pour un style élégant, disposez quatre fauteuils autour d’une petite table basse.

La table basse vitrée

Salon avec table basse vitrée Credits : YKvision

La table basse vitrée est très tendance. Elle est moderne et parfaite pour décorer un salon arborant n’importe quel style déco.

Le canapé effet ancien

Canapé vintage Credits : Poike

Pour les fans du style rétro, glisser un canapé vintage dans le salon est une idée intéressante. Ce meuble ajoute automatiquement du cachet et de l’originalité à la pièce.

Le mix de matériaux

Salon en bois et métal Credits : FollowTheFlow

Pour un salon moderne, rien de mieux qu’un mix de matériaux. Bois, métal, PVC, le choix est large. N’oubliez juste pas de faire attention à l’équilibre. Si un matériau doit dominer, assurez-vous que les autres n’alourdissent pas la déco générale.

La grande table en bois massif

Salon loft style industriel Credits : Jovy86

La grande table en bois massif renvoie directement au concept de convivialité. De plus, une grande table en bois est facile à adapter, peu importe l’atmosphère générale qui règne dans le salon.

Les murs de couleurs différentes

Salon multicolore Credits : archideaphoto

Osez les murs de différentes couleurs. Les murs colorés sont tendances et idéals pour tous les types d’habitation (maison, appartement, loft). Faites néanmoins attention à ne pas trop en faire. Mixer trois couleurs dans un salon est amplement suffisant.

Le salon au style industriel

Salon style industriel Credits : archideaphoto

La déco industrielle gagne en popularité. Elle se base sur le mélange de deux matériaux très prisés en décoration d’intérieur : le bois et le métal noir.

Le salon design

Salon design Credits : Scovad

Le mobilier design est très épuré. Il se caractérise par l’utilisation de matières de différentes textures et de lignes franches, voire géométriques. Il est parfait pour un salon sobre et tout en finesse.

Le salon scandinave

Salon scandinave Credits : Vicnt

Le scandinave est un classique indémodable. Pour plus d’originalité, optez pour du mobilier aux couleurs vives. Cela amène de la vie et s’accorde plus à l’ambiance scandinave.

10 idées déco pour la chambre

Chambre à coucher moderne Credits : KatarzynaBialasiewicz

Contrairement au salon, la chambre est un espace personnel, où seuls les maîtres de maison ont accès. L’important pour cette pièce est donc le confort de ces derniers. Il est important que les occupants de la chambre s’y sentent le mieux. Pour cela, il est nécessaire de prendre son temps et de bien choisir le style général, ainsi que l’aménagement de la chambre.

La tête de lit en bois

Lit avec tête en bois Credits : Gamespirit

Le bois présente l’avantage d’être un matériau très versatile. Il peut être utilisé pour la fabrication de n’importe quelle pièce d’ameublement ou de décoration. La tête de lit en bois apporte de la chaleur à la chambre. De plus, elle peut être personnalisée en fonction des goûts. Le choix du bois est également important. Choisissez la bonne essence pour que la tête de lit s’accorde avec l’ambiance générale de la chambre.

Le vintage

Chambre à coucher rétro Credits : Miroha141

Le vintage s’invite également dans nos chambres. Pour mettre ce style en valeur, optez pour une dominance des matières lourdes (velours, satin…), et pour des couleurs plutôt sombres et mattes (bordeaux, bleu nuit…). Cela vaut pour le linge de chambre et pour les rideaux. Question accessoirisation, choisissez des éléments décoratifs rappelant les décennies passées.

L’aménagement de chambre intelligent

Chambre minimaliste Credits : runna10

L’aménagement de la chambre doit être tel qu’il y ait assez d’espace pour circuler en toute liberté. Des astuces pour une chambre bien aménagée :

Un lit non adossé au coin du mur ;

Du mobilier encastré ;

Le minimum d’articles décoratifs.

La chambre aux inspiration bohème

Chambre bohème Credits : Artjafara

La chambre bohème est la traduction même de la simplicité. Pour les couleurs, optez pour les tons beiges. Pour accentuer une déco de chambre bohème, vous pouvez la décorer avec des plantes séchées déposées par-ci par-là, ainsi qu’avec un linge de lit léger et à la couleur douce.

La chambre cozy

Chambre à coucher avec fauteuil suspendu Credits : Lipik1

Pour une chambre cosy, il est nécessaire de penser à l’accessoirisation. Un fauteuil balançoire près de la fenêtre est par exemple une bonne idée. Optez pour un mobilier simple et sans fioritures, et favorisez le confort, tout en faisant attention à l’esthétique.

La chambre rose

Chambre scandinave rose Credits : Phiwath Jittamas

Le rose pour une chambre est une couleur de choix. Néanmoins, pour plus de modernité, optez pour du rose aux tonalités douces, pastel ou poudrées. Évitez le rose bonbon, trop agressif pour les yeux.

Aménager un dressing dans sa chambre

Chambre à coucher avec dressing Credits : dit26978

Le dressing est d’une grande praticité pour la chambre. Pour éviter qu’il ne prenne trop d’espace, vous pouvez choisir un dressing encastré dans le mur. Ainsi, votre espace de vie est préservé.

Le lit à baldaquin

Chambre avec lit à baldaquin Credits : PC Photography

Du lit à baldaquin émane une certaine forme d’élégance. Utilisez un voile fin et de couleur poudrée pour accentuer l’effet romantique du lit à baldaquin.

Aménager une salle de bain attenante

Chambre à coucher avec salle de bain Credits : EloisaConti

La salle de bain dans la chambre à coucher vous permet un confort optimal. Il faut savoir que la salle de bain dans une chambre fait monter la valeur de votre maison en général.

Le papier peint pour les murs

Chambre avec papier peint à motifs Credits : KatarzynaBialasiewicz

Vous êtes d’humeur changeante concernant vos murs? Optez non pas pour la peinture, mais pour le papier peint. Il peut être de couleur unie ou à motifs. L’avantage du papier peint est qu’il peut facilement être enlevé et remplacé par un autre autant que vous le souhaitez.

10 idées déco pour la cuisine

Cuisine moderne Credits : AlessandroPhoto

La cuisine est une pièce à vivre. Souvent oubliée, il est toutefois conseillé de ne surtout pas négliger sa décoration.

La cuisine bois et blanc

Cuisine bois et blanc Credits : ismagilov

Le mix du bois et de la couleur blanche apporte énormément de chic, parfait pour une cuisine moderne.

La cuisine minimaliste

Cuisine scandinave minimaliste Credits : ArchiViz

Pour ce type de déco, le tout est d’en faire le moins possible. Allez droit à l’essentiel, et évitez l’installation de trop d’éléments décoratifs.

Cuisine avec diverses plantes vertes Credits : NeonShot

Mur végétal, plantes suspendues, meubles en bois, accessoires en fibres naturelles… Tant d’éléments parfaits pour apporter de l’exotisme à cette pièce.

L’îlot en marbre blanc

Cuisine avec îlot en marbre blanc Credits : hikesterson

Le marbre apporte énormément d’élégance et de chic. Un îlot central en marbre blanc est une véritable plus-value pour une déco contemporaine.

La cuisine design

Cuisine contemporaine Credits : Marc_Osborne

La cuisine design est tout équipée, parfaitement fonctionnelle, et, surtout, agréable à regarder. Optez pour une cuisine monochrome claire pour mettre le matériel en valeur.

La gestion de la lumière pour créer l’illusion d’espace

Cuisine lumineuse Credits : Woning Media

Peignez les murs en blanc pour apporter plus de luminosité à la cuisine. Visuellement, l’espace paraitra plus grand.

Le style country-chic

Cuisine rustique Credits : vicnt

Il se caractérise par de grandes poutres en bois sur le plafond, ainsi qu’avec un ameublement vintage et rustique.

Le bar

Cuisine avec comptoir de bar Credits : hikesterson

Il peut être utilisé pour manger ou pour boire, c’est vous qui voyez. Toutefois, sachez que le bar ajoute un espace de vie supplémentaire.

Le revêtement de sol en béton ciré

Revêtement en béton ciré Credits : JoyTasa

Le béton ciré est sobre, résistant à l’humidité, et très facile d’entretien.

Le monochrome

Cuisine moderne blanche Credits : Scovad

Apportez de la modernité en ne choisissant qu’une seule couleur pour les murs, le sol, le plan de travail et tout le matériel de la cuisine. Vous pouvez créer un contraste avec de petites touches de couleurs, mais faites en sorte de garder une dominante monochrome.