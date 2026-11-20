À Terre Roveresche, des maisons abandonnées sont attribuées pour un euro, avec un droit de superficie de 99 ans et une obligation de rénovation.

Imaginez devenir propriétaire d’une maison en déboursant seulement un euro ? Vous l’ignorez peut-être, mais ce scénario étonnant est possible dans certaines villes en Italie.

En 2016, une municipalité italienne a à son tour mis en place un dispositif similaire. On vous explique.

Cette commune propose des maisons à un euro symbolique

Direction Terre Roveresche, dans la région des Marches, où le maire Antonio Sebastianelli a eu une idée innovante : acquérir les maisons, les entrepôts et les terrains constructibles ou non abandonnés depuis au moins dix ans sur la commune pour les attribuer au prix symbolique d’un euro.

Pourquoi ? À travers ce projet, l’édile souhaite faciliter l’accès au logement pour les personnes qui ont l’intention de s’installer dans le village sans avoir à se ruiner.

Le dispositif vise ainsi à donner une seconde vie aux logements inoccupés et à dynamiser Terre Roveresche, selon le quotidien régional Il Resto del Carlino. En Italie également, un avocat a entrepris de faire revivre le hameau de ses grands-parents en rachetant ses maisons abandonnées.

À noter que la municipalité privilégie les jeunes couples de moins de 40 ans, les personnes qui souhaitent s’y installer durablement et les candidats qui veulent développer un commerce.

Si les demeures sont presque offertes, les propriétaires sont soumis à certaines conditions, dont certaines pourraient peser sur le porte-monnaie.

Des conditions à respecter

D’abord, les heureux élus se voient attribuer un droit de superficie de 99 ans. En d’autres termes, ils ne deviennent pas les propriétaires du logement. Toutefois, ils ont le droit d’y habiter et de l’utiliser pendant 99 ans.

Les termes du contrat stipulent que les nouveaux occupants s’engagent à effectuer des travaux de rénovation dans un délai de 18 mois. Ils sont alors contraints de verser une caution de 5 000 euros pour honorer cet engagement.

Si cette échéance n’est pas respectée, le droit de superficie peut être annulé. Le logement retourne alors au patrimoine communal et la municipalité conserve la somme versée par les bénéficiaires.

Ce n’est pas tout. La maison peut être proposée à de nouveaux candidats.

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Deux maisons déjà attribuées

En août 2023, deux maisons ont été attribuées à des particuliers pour un euro symbolique dans le cadre du programme.

L’une d’elles est située à San Giorgio et a été accordée à Florin Mihai Tufan, un artisan d’origine albanaise qui a accepté d’en faire sa résidence principale.

De son côté, la municipalité a également récupéré d’autres biens, dont un terrain à Montecucco qui a été transformé en parc public, ainsi que deux autres bâtiments. L’un d’eux devait être démoli.