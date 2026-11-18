Un avocat écossais a racheté le hameau italien abandonné de ses grands-parents et entrepris sa restauration pour en faire une destination touristique.

Cesidio Di Ciacca est un avocat écossais qui porte un nom italien hérité de son grand-père. Cependant, il ne l’a jamais connu car son grand-père est décédé en mer durant la Seconde Guerre mondiale. Toute sa vie, Cesidio a ressenti le besoin de se reconnecter à ses racines, de comprendre ses origines et d’en savoir plus sur son grand-père disparu. Ce retour aux racines rappelle celui de cette Américaine qui a acheté une maison à rénover en Sicile, dans le village de son arrière-grand-père.

Pour cette raison, il a décidé de racheter la ville natale de ses grands-parents. Un projet similaire à celui de cet homme qui a acheté un village entier abandonné de 44 maisons pour lui donner une seconde vie.

“J’avais vraiment besoin de savoir par moi-même qui j’étais, qui il était. Et plus je m’impliquais, plus l’occasion se présentait de tenter quelque chose”, a confié Cesidio Di Ciacca à CBC.

Un village laissé à l’abandon depuis 50 ans

Il s’agit d’un hameau autrefois laissé à l’abandon du nom de Borgo I Ciacca. Ce nom a été donné par la famille de Cesidio et son histoire remonte au XVIe siècle. Quand l’Italien a racheté le village, ce dernier était complètement laissé à l’abandon.

Crédit photo : Cesidio Di Ciacca

“Des arbres poussaient à l’intérieur de certaines structures. Il était impossible d’approcher la plupart des endroits car la végétation les avait complètement envahis. Et beaucoup de gens de la ville voisine avaient tout simplement oublié son existence”, a expliqué Cesidio.

Un projet colossal

En achetant ce village, Cesidio a voulu le restaurer et lui donner une seconde vie, et en faire une destination touristique pour les Italiens, comme ce couple qui a acheté un village espagnol abandonné de 75 maisons. Son projet a mûri pendant plus de 10 ans et lui a demandé beaucoup de temps, d’argent et de démarches. En effet, le terrain appartenait à 140 personnes issues de 10 familles différentes et dispersées à travers le monde.

Crédit photo : Cesidio Di Ciacca

Cesidio a donc dû retrouver tous les propriétaires des maisons et a négocié avec eux pour racheter leurs terrains. Tous ont accepté.

Aujourd’hui, Cesidio estime que son projet est achevé à 90 %. Il n’a pas souhaité divulguer le montant total d’argent qu’il a consacré à cette idée, mais il a sans doute dépensé une somme considérable pour racheter et restaurer tous les bâtiments, sachant qu’il a dû les remettre aux normes en raison de l’activité sismique dans la région.

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De l’activité dans le village

Le village abrite aujourd’hui un domaine viticole en activité et une bibliothèque qui organise des événements culturels. Le prochain projet de Cesidio est d’ouvrir une école de cuisine italienne dans le village. Il gère également un hôtel dans la ville voisine de Picinisco depuis 2012.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a décidé de se lancer dans un tel projet, il a répondu :

“Ma fille m’a posé la même question quand j’ai commencé. Et il m’a fallu trois jours pour trouver une réponse. J’ai dit : Sophia, pour le moment, j’ai les ressources financières. J’ai la formation. J’ai les contacts. J’ai l’expérience. Et j’ai l’opportunité de faire tout ça. Je ne veux pas me retrouver dans 20 ou 30 ans à me demander pourquoi je ne l’ai pas fait”, a-t-il conclu.