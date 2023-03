Ce sans-abri de 67 ans a acheté une maison abandonnée pour 1 600 € et ce qu'il en a fait, après 10 ans de rénovation, est magnifique

Tout vient à point à qui sait attendre. Exemple avec cette splendide rénovation de maison, réalisée par un ex-sans domicile fixe.

Michael Gray est aujourd’hui un homme heureux !

Âgé de 67 ans, cet Américain originaire du Michigan (États-Unis), exerce le métier de machiniste dans l’Ohio. Une activité qui ne le passionne guère et qui le tient éloigné des siens mais qu’importe, pour lui l’essentiel est ailleurs.

Car chaque week-end, après une dure semaine de labeur, c’est avec un plaisir non dissimulé qu’il regagne sa jolie maison de Détroit.

Il faut dire qu’il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Et pour cause, c’est lui qui l’a entièrement rénovée pendant 10 ans, offrant ainsi le plus beau des cadeaux à sa femme Cynthia.

Tout a commencé en 2009, à une époque où Michael traversait une mauvaise passe, comme l’explique l’intéressé sur le site Business Insider. Sans domicile fixe, il dormait alors dans le sous-sol de sa nièce qui l’accueillait gracieusement, pour ne pas qu’il reste dehors.

Et pour ne rien arranger, il avait été victime d’un grave accident, en se faisant renverser par une voiture alors qu’il circulait à vélo. Heureusement, il pouvait déjà compter sur le soutien de Cynthia, avec laquelle il était fiancé.

Ayant reçu des indemnités à hauteur de 1 500 dollars (1 600 € environ) suite à son accident, Michael décida de tout investir dans un logement pour enfin avoir un toit.

Il a donc acheté une maison abandonnée, qui appartenait à son neveu Sylvester, et a entrepris de faire les travaux tout seul.

Crédit photo : Michael Gray

Dans un état déplorable, la demeure n’était plus habitable et était infestée de mites ou encore de souris.

« La plomberie ne fonctionnait pas. Nous ne pouvions pas du tout utiliser les toilettes », se souvient Michael qui avait emménagé avec pour seul bagage, un matelas pneumatique sur lequel il dormait la nuit.

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray

Pour financer ces travaux, il travaillait comme journalier et vivait un peu au jour le jour, en changeant tout le temps d’activité. Une précarité professionnelle qui tranchait avec sa formation universitaire puisqu’il détenait une double maîtrise en anglais et en psychologie. Hélas, la crise qui frappait Détroit à l’époque n’épargnait personne, pas même les personnes diplômées.

Sans le sou mais motivé comme jamais, Michael a donc commencé la rénovation de sa maison en sachant pertinemment que celle-ci lui prendrait des années.

« J’ai tout arraché, jusqu’aux montants (…) Ma femme m’a accompagné contre vents et marées, et je lui ai dit que j’allais lui offrir une maison qu’elle serait vraiment fière de garder, d’habiter et de montrer », raconte-t-il.

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray

Tout n’a pas été si simple mais Michael ne partait pas non plus dans l’inconnu. Plus jeune, il avait en effet travaillé pour une société de reconstruction et avait pu se former un peu au contact de professionnels du BTP.

Certains de ses amis l’ont aidé mais il affirme avoir réalisé 80 % des travaux. Le gros de la rénovation aura duré 3 ans mais il a définitivement terminé sa maison en 2019, soit 10 ans après l’avoir achetée.

En tout, il aura investi 70 000 dollars (65 000 euros environ) et le résultat vaut le coup d’œil comme vous pouvez le constater ci-dessous.

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray

Crédit photo : Michael Gray