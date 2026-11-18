Quand il s’agit de voyager, cet ancien pilote d’hélicoptère opte pour son avion personnel qu’il a aménagé pour y vivre.

Vingt-cinq ans après le crash de son premier avion, Douglas Fulton a de nouveau fait l'acquisition d’un Antonov AN-2 trouvé en Pologne.

Cet ancien pilote d’hélicoptère à la retraite l’a transporté en bateau jusqu’à Philadelphie afin de le remonter et d’aménager l’intérieur en appartement volant.

Un avion acquis en Pologne démonté puis remonté entièrement à Philadelphie

Au salon aéronautique SUN ’n FUN 2026 de Lakeland, en Floride, un engin se distingue des autres par sa taille gigantesque, mais également par son apparence zébrée. Cet avion est un Antonov AN-2 qu’a acheté Douglas Fulton.

Cet ancien pilote d’hélicoptère en Alaska est désormais à la retraite. L’année dernière, après de longues recherches, il a acquis cette merveille datant de 1988 en Pologne où l’Antonov était principalement construit au XXe siècle, renseigne le site General Aviation News.

Même si l’avion était en parfait état, Douglas Fulton a dû le démonter afin d’expédier ses pièces jusqu’à Philadelphie et le remonter. Pourtant, une fois remonté, l’avion a dû passer l’hiver dans un musée en Arkansas. Ce n’est qu’au printemps dernier qu’il a pu reprendre son envol.

Un appartement volant pour ses voyages de retraite

Crédit photo : Megan Vande Voort

La particularité de l’Antonov AN-2 est que Douglas Fulton l’a entièrement aménagé à l’intérieur. Le septuagénaire prévoit de voyager vers la Floride, Hawaï et le Mexique tout en vivant dans le confort qu’il abrite.

Le retraité y a installé un canapé en cuir sur mesure contre la paroi du fuselage face à l’ouverture de la porte. « J’ai un lit, là-bas », indique encore Douglas Fulton au média américain en montrant la partie arrière de l’appareil, mais aussi un mini-bar et des toilettes chimiques.

En effet, l’AN-2 est capable de transporter de lourdes charges. Pas étonnant alors que Douglas Fulton en ait fait son appartement volant. L’intérieur aménagé est moderne et cosy. Bien que petit, il convient parfaitement à l’ancien pilote solitaire qui peut voyager et séjourner où bon lui semble. Au Costa Rica, un avion transformé en hôtel permet lui aussi de séjourner dans une cabine aménagée, mais sans quitter le sol.

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Un coût total estimé entre 150 000 et 300 000 dollars

Crédit photo : Megan Vande Voort

Douglas Fulton voyage dans l’Antonov une grande partie de l’année. Cependant, il souhaite retourner prochainement en Alaska où il vit dans sa résidence principale. « Dès que j’aurai trouvé un endroit où laisser l’appareil quelque temps cet été, je repartirai pour l’Alaska », lançait-il.

Le pilote n’a jamais dévoilé le prix qu’il avait déboursé pour acheter son Antonov AN-2. Cela dit, on trouve cet appareil sur des sites d’occasion à des prix compris entre 30 000 et 70 000 euros. En comptant les aménagements et les frais de transport, le retraité a pu débourser entre 175 000 et 300 000 dollars au total.

Douglas Fulton a sans doute trouvé la meilleure façon de voyager : être au premier rang devant les magnifiques paysages qu’il traverse sans jamais avoir besoin de chercher un hôtel où loger. Surtout, dès que l’envie lui prend, il peut à tout moment s’envoler vers la destination de ses rêves.