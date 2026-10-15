Ils achètent au prix de 1 783 euros un avion de ligne abandonné sur un tarmac : aujourd'hui, on y dort au milieu de la jungle avec vue sur l'océan

Et si vous dormiez dans un ancien avion de ligne au milieu de la jungle ? C’est ce que propose un hôtel unique au monde.

Les hébergements insolites sont de plus en plus populaires. Ils permettent de se déconnecter le temps d’un séjour, d’être au coeur de la nature et de vivre une expérience unique. Parmi les hébergements insolites, découvrez ces 9 logements incroyables les plus demandés sur Airbnb.

Mais ce n’est pas tout. Si vous le souhaitez, vous pouvez dormir dans un ancien avion de ligne, au coeur de la jungle.

Un ancien avion aménagé

C’est ce que propose l’hôtel Costa Verde. Les propriétaires de l’établissement ont décidé d’acheter un ancien Boeing 727 qui était à l’abandon sur le tarmac de l’aéroport San José, au prix de 2 000 dollars (1 783 euros). Le fuselage de l’avion a été sauvé et cinq pièces ont été transportées sur des gros camions pour créer cet hôtel pas comme les autres.

Crédit photo : Costa Verde

Tout comme ce Boeing 747 qui a également été transformé en hôtel, il est possible de séjourner dans cet avion au Costa Rica. L’appareil a été métamorphosé en une suite hôtelière haut de gamme qui propose plusieurs hébergements de rêve dans la jungle avec vues sur l’océan.

Dormir dans un cockpit

Le Costa Verde est le premier hôtel-avion du monde. Il propose plusieurs suites privées surplombant la forêt tropicale qui ont été construites à partir de quatre avions désaffectées. L’hébergement original, créé à partir du Boeing 727, comporte deux chambres, une cuisine entièrement équipée et un balcon privé qui offre une vue imprenable sur la canopée.

Crédit photo : Costa Verde

Vous pouvez également séjourner dans un bungalow intimiste aménagé dans un cockpit, idéal pour les couples. Une autre suite aménagée dans un MD-82 propose une magnifique terrasse de 74 m2 avec vue sur l’océan. Si vous êtes nombreux, vous pouvez dormir dans la cabine d’un cockpit 50% plus grande que les autres, avec deux lits queen-size.

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Un restaurant-avion

Pour vous détendre, vous pourrez prolonger l’expérience en vous rendant dans un restaurant-avion, qui propose des dîners et cocktails avec une magnifique vue sur le coucher de soleil du Pacifique. Un voyage pour le corps et les sens, sans sortir de l'avion !

Crédit photo : Costa Verde

Une expérience à ne pas manquer, alors n'hésitez pas à vous renseigner pour en savoir plus et organiser vos prochaines vacances au Costa Rica.