Ces 9 logements incroyables sont les plus demandés sur Airbnb et ils vont vous faire rêver

Et si vous passiez une nuit dans un logement insolite ou fantastique ? Airbnb a dévoilé son classement des locations les plus demandées en 2023.

Envie de prendre vos “cliques et vos claques” et de voyager cette année ? Ça tombe bien ! Ces logements pourraient vous donner des envies d’ailleurs. La plateforme de location Airbnb a dévoilé il y a quelques semaines la liste des logements les plus demandés pour l’année 2023. Et vous allez voir que certains sont inédits. Que ce soit une maison en bois en pleine forêt, une cabane en verre en Suède ou encore une maison en plein désert, il y en a pour tous les goûts. On vous les dévoile.

#1 La cabane dans les arbres en Nouvelle-Écosse



Cette cabane sur quatre étages située à Broad Cove en Nouvelle-Écosse vaut le détour et offre en prime une vue sur l'océan et une colline. Une propriété idéale pour les fans de cabanes dans les arbres, avec une vue à 360 degrés. Pour réserver c’est ici.







Crédit : Airbnb

#2 Une maison en plein désert au Nouveau-Mexique





Avez-vous déjà dormi dans le désert ? Cette maison au cœur du désert d’El Prado au Nouveau-Mexique pourrait vous couper le souffle. Une location idéale pour observer les étoiles et vivre une expérience unique. Pour réserver c’est ici.





Crédit : Airbnb

#3 Une cabane au bord d’un lac en Suède



Envie de décompresser ? Cette maison en bord de lac en Suède est magique. Comme le précise Insider, elle est située dans les bois de Brålanda, dans une petite ville au sud de la Suède, et offre une vue sur le lac Vänern. Pour réserver c’est ici.







Crédit : Airbnb

#4 Une villa qui surplombe la mer en Afrique du Sud



Si vous êtes de passage en Afrique du Sud, ne loupez pas Hidden Haven. Cette villa ultra-moderne de cinq chambres, située à 30 km du Cap, se trouve sur une colline et offre une vue imprenable sur l’océan. De quoi rester bouche bée. Pour réserver c’est ici.





Crédit : Airbnb

#5 Une cabane en forme de A en Californie



En quête de vacances atypiques ? Dormez dans cette cabane en forme de A au nord de la Californie. Située dans la Sierra Nevada, cette maison possède 5 chambres et peut accueillir jusqu’à douze personnes. Pour réserver c’est ici.





Crédit : Airbnb

#6 En cabane en pleine forêt en Georgie



Zoom sur Highlands Hideaway, cette cabane familiale située dans les Blue Ridge Mountains de Géorgie. Haute de trois étages, cette cabane est ultra spacieuse. Elle possède même un jacuzzi. Pour réserver c’est ici.





Crédit : Airbnb

#7 Une maisonnette en pleine montagne dans le Vermont



Cette petite maison en pleine nature et dotée d’un jacuzzi est parfaite pour un week-end romantique. Elle offre également une vue imprenable sur les montagnes du Vermont. Pour réserver c’est ici.







Crédit : Airbnb



#8 Une cabane en forme de A au Brésil



Si vous cherchez une bonne dose de nature au Brésil, la maison A-frame dans la forêt isolée de Flores da Cunha, est idéale. Spacieuse, elle peut accueillir une famille nombreuse. À l'intérieur, la maison dispose d'une cheminée, d'une chambre en mezzanine et d'un bain à remous pour deux personnes avec une fenêtre donnant sur la forêt. Pour réserver c’est ici.





Crédit : Airbnb

#9 Une maison en verre en Californie



Direction Joshua Tree pour vivre une expérience inédite entre amis ou en famille. Cette propriété entièrement conçue en verre offre une vue incroyable sur le désert californien. Pour réserver c’est ici.

Crédit : Airbnb