Ce Boeing 747 a été transformé en hôtel et l'intérieur va vous donner envie d'y séjourner !

Séjourner à bord d’un Boeing 747, ça vous dit ? C’est désormais possible en Suède, où un célèbre avion de ligne a été transformé en hôtel. Suivez le guide !

Taylor Rains est une globe-trotteuse ayant séjourné dans un Boeing 747. Elle partage son expérience dans les colonnes du magazine Insider. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière a passé un superbe moment.

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Un hôtel pas comme les autres

Lors de son récent voyage à Stockholm (Suède), la jeune femme a décidé de réserver une chambre à bord du Jambo Stay, un ancien Boeing 747 qui a été transformé en hôtel à 800 mètres de l’aéroport Stockholm-Arlanda.

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

L’avion comprend des dortoirs de style auberge de jeunesse, une suite dans le cockpit et des pièces communes, explique la jeune femme. Des tables de pique-nique ont également été installées autour de l’appareil, créant ainsi une ambiance chaleureuse.

Mais ce n’est pas tout ! Les clients ont la possibilité de prendre un bol d’air frais sur l’une des ailes de l’avion qui fait office de terrasse. À l’intérieur, une salle bains commune permet aux voyageurs de se rafraîchir.

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Au total, le Boeing abrite 33 chambres qui peuvent accueillir deux à quatre personnes. Les occupants se partagent une salle de bains située dans le couloir. Les chambres individuelles se trouvent à l’arrière de l’avion.

Le clou du spectacle est la suite située dans le cockpit, au deuxième étage. Pour y accéder, les passagers doivent emprunter un escalier en spirale. Ce niveau est aussi occupé par une salle de conférences, qui peut être louée.

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Une expérience unique

Taylor Rains a passé la nuit dans une chambre dans la passerelle de l’avion : «En montant dans ma chambre, j’ai pu voir tout le câblage d’origine (…) La chambre était plus grande que je ne le pensais, avec un lit jumeau, des toilettes et un lavabo. Le matelas était épais et confortable », détaille la passagère.

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Le lendemain, celle qui a déboursé 85 dollars (environ 80 euros) a pris un petit-déjeuner copieux : «Dans l’ensemble, j’ai adoré mon expérience à l’auberge Jumbo Stay. La chambre était unique et confortable, et le fait de dormir dans un 747 de 46 ans était un rêve».

Comme le précise le site internet de l’hôtel, les dortoirs coûtent entre 42 et 51 dollars par nuit, les chambres standards entre 65 et 127 dollars, et les suites entre 135 et 176 dollars.

Découvrez ci-dessous les photos de l’auberge :

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider

Crédit Photo : Taylor Rains/Insider