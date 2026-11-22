Il y a environ 15 ans, un mystérieux homme d’affaires sud-coréen s’est offert un hameau abandonné en Haute-Vienne. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu…

Certains lieux racontent une histoire. C’est le cas du hameau de Courbefy, situé dans la commune de Bussière-Galant, en Haute-Vienne, dans le Limousin.

Ce petit coin digne d’un roman gothique abritait autrefois une forteresse royale médiévale, détruite au XVIe siècle. Depuis, plusieurs propriétaires ont tenté de faire revivre le hameau, en vain.

Un artiste sud-coréen achète un hameau abandonné en France

D’abord, ce domaine a été racheté par un couple en 2003. À l’époque, il était destiné à devenir un hôtel-restaurant haut de gamme.

Le hic ? L’hôtel-restaurant a fini par péricliter. Résultat : les propriétaires des lieux se sont retrouvés avec près de 600 000 euros de dettes. À partir de 2008, la propriété est restée inoccupée. De son côté cet avocat écossais a acheté une à une les maisons du hameau abandonné de ses grands-parents.

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Le hameau limousin a été mis aux enchères courant 2012 et a finalement trouvé preneur le 21 mai, pour 520 000 euros. L’acquéreur était un photographe originaire de Corée du Sud, connu sous le pseudonyme d’Ahae.

Se décrivant comme un passionné de nature, cet artiste a acquis l’ensemble des 21 bâtisses par l’intermédiaire de sa société américaine, Ahae Press Inc., basée dans l’État de New York. Représenté par son avocat, l’acheteur avait exprimé son souhait de préserver le lieu et de l’améliorer. En Espagne, un autre acheteur souhaite lui aussi faire revivre un village abandonné de 44 maisons.

Le propriétaire est rattrapé par la justice

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la suite des événements a pris une tournure étonnante. Derrière Ahae se cachait Yoo Byung-eun, un homme d’affaires et prédicateur controversé. Après l’achat du hameau, il a décidé de le transformer en village d’art proposant des ateliers ouverts au public.

Ce dernier avait même engagé des entreprises locales pour lancer les travaux de rénovation. Mais le chantier a été interrompu après le naufrage du ferry Sewol en avril 2014.

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Cette catastrophe, qui a eu lieu entre Incheon et l'île de Jeju, au large de la Corée du Sud, a fait 304 victimes. L’enquête a alors mis en cause Yoo Byung-eun. En effet, la compagnie qui exploitait le bateau était liée à son groupe d’entreprises.

Dans les grandes lignes, le photographe était soupçonné de détournement de fonds au sein de ses sociétés et de mauvaise gestion. Ces pratiques auraient contribué aux graves manquements à la sécurité du ferry.

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Les lieux sont une nouvelle fois abandonnés

Recherché par les autorités sud-coréennes, Yoo Byung-eun, qui était âgé de plus de 70 ans, a réussi à leur échapper.

Mais son corps sans vie a été retrouvé quelques mois plus tard, le 12 juin 2014, dans un verger de Suncheon. En raison de son état de décomposition très avancé, il a été impossible de déterminer la cause de sa mort.

Sa disparition et ses déboires avec la justice ont eu de lourdes conséquences sur l’avancée du chantier du hameau de Courbefy, qui a finalement été interrompu.

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Un reportage du Point, publié en août 2025, raconte que le village était toujours à l’abandon et que la nature avait repris ses droits.

Envahi par les ronces et le lierre, le hameau fantôme ne serait plus entretenu depuis plus de deux ans.

Reste désormais à voir ce que l’avenir lui réservera…